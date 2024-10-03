Складывается вчетверо: Honor патентует странный формфактор смартфонов

Похоже, Huawei и близкая к ней Honor не на шутку взялись за складные смартфоны. Первая создала тройной смартфон Mate XT, а Honor патентует четыре сегмента.

Многие отдельные сегменты смартфона требуют не только прочного и гибкого дисплея, но и сложных конструкций шарниров. Новая заявка Honor патентует конструкцию из четырех равных сегментов, которые складываются не гармошкой. Трудно представить, как это может работать, но утверждается, что смартфон или, возможно, другое устройство, складывается сразу в нескольких направлениях.

Это принципиально новая конструкция. Как известно, Huawei Mate XT имеет только один большой экран, который выгибается в обе стороны. Это позволяет сложить смартфон гармошкой — но только в одну сторону. Новый патент демонстрирует шарниры, расположенные по центру, которые изгибаются в обе стороны, что должно отражаться на сложности их конструкции и прочности.

Неизвестно, действительно ли Honor планирует смартфон — патент автоматически этого не означает. Но факт разработки свидетельствует об интересе к этому сегменту, да и слухи свидетельствуют, что Honor планирует собственный тройной смартфон. Это первый случай, когда производитель намекнул на большее количество сегментов.

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Относительно более реального смартфона Honor, похожего на Huawei Mate XT, неофициальные источники говорят, что он будет даже тоньше — около 10 мм по сравнению с 12,88 мм Mate XT. Об этом телефоне говорят как о реальной разработке и вскоре стоит ожидать первые изображения.

Источник: 91mobiles

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