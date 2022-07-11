Следующий флагман Samsung Galaxy S, вероятно, обойдётся без процессоров Exynos в глобальных версиях – Минг-Чи Куо

Как ожидается, следующий флагманский смартфон Samsung серии Galaxy лишится «двоевластия» в сфере использования процессоров. Корейский гигант намерен отказаться использования собственных чипов Exynos в этой линейке и перейдёт полностью на продукцию Qualcomm. Об этом заявляет аналитик Минг-Чи Куо.

Такая ситуация будет знаменовать существенные изменения в подходе компании. На протяжении многих лет Samsung использовала SoC Snapdragon и Exynos в своих флагманских смартфонах. Устройства, поставляемые в США, комплектовались процессором Qualcomm. На рынки Европы и Азии в продажу поступали версии на базе собственных процессоров Samsung Exynos. Зачастую версии с процессорами Qualcomm обеспечивали более высокую производительность или лучшую автономность. Хотя разница в показателях была незначительной. Кроме того, процессоры Qualcomm, как правило, также обеспечивают более стабильную работу приложений и игр.

Минг-Чи Куо предполагает, что Samsung больше не будет игнорировать эту ситуацию. Он полагает, Galaxy S23 может не использовать процессор Exynos 2300, созданный Samsung по нормам 4-нм техпроцесса, «потому что он не может конкурировать с SM8550 во всех аспектах». Куо добавляет, что такое решение еще больше укрепит доминирование Qualcomm на рынке Android.

Трудно сказать, что это может означать для будущего бренда Samsung Exynos. Компания потратила годы, сотрудничая с AMD при разработке и создании Exynos 2200 для Galaxy S22. Но этот чип столкнулся со многими из тех же проблем, что были у его предшественников. В апреле президент Samsung Mobile Т. М. Ро сообщил сотрудникам, что компания работает над чипсетом, который будет «уникальным» для смартфонов Samsung, но не уточнил, чем этот компонент будет отличаться от существующих разработок Exynos.

Источник: Engadget