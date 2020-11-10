Слух: Tesla рассматривает возможность использования GPU AMD Navi 23 в своих автомобилях





В обозримом будущем область применения новейших графических процессоров AMD Navi на актуальной архитектуре RDNA 2 (игровые консоли Xbox Series X|S и PS5, а также серии 3D-карт Radeon RX 6000) расширится на… автомобили Tesla. Если верить немецкому разработчику Патрику Шуру, компания Илона Маска рассматривает GPU Navi 23 в качестве потенциальной основы следующего поколения информационно-развлекательной системы (MCU).

Еще раз для ясности: речь о блоке MCU, который не стоит путать с другим вычислительным блоком, отвечающим за работу фирменной системы Autopilot (она же Full Self-Driving (FSD)). Напомним, аппаратной основой последнего выступает SoC собственной разработки Tesla (не так давно появились первые детали о чипе для платформы следующего поколения HW 4.0). Что же касается MCU, изначально Tesla, как и в случае Autopilot, полагалась на чипы NVIDIA, но в 2018 году отказалась от продуктов «зеленой» команды Дженсена Хуанга в пользу решений Intel. Теперь же, если верить этому неофициальному сообщению, Tesla хочет заменить Intel на AMD в роли поставщика чипов для MCU своих автомобилей.

Да, это пока только слухи и относиться к ним надо максимально осторожно. В то же время эта информация не лишена здравого смысла, учитывая, что, если судить по первым тестам, графическая архитектура RDNA 2 получилась весьма достойной, и AMD вполне может сделать Tesla заманчивое предложение.

Остается вспомнить, что пару лет назад проскакивали сообщения о возможном сотрудничестве Tesla и AMD.