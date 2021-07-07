Смартфон Huawei nova 8i получил SoC Snapdragon 662, 64-мегапиксельную камеру и быструю зарядку мощностью 66 Вт

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Линейка смартфонов Huawei nova 8 включает 4 различные модели: nova 8 5G, nova 8 Pro 4G, nova 8 Pro 5G и nova 8 SE. В скором времени к ним присоединится пятое устройство – Huawei nova 8i.

Новинка оснащена 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, который в компании называют безрамочным – Edgeless Display. Слева и справа от дисплея толщина рамок составляет 1,3 мм, а сверху – 1,35 мм. В верхнем левом углу экрана есть продолговатый вырез для фронтальной камеры.

Аппарат содержит процессор Snapdragon 662. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища одинаковая в обоих случаях и составляет 128 ГБ. Смартфон Huawei nova 8i оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Она позволяет восполнить 60% заряда за 17 минут, а полная зарядка занимает 38 минут. Аппарат работает под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 11.

На задней панели смартфона Huawei nova 8i расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль получил 64-мегапиксельный сенсор. Ещё в блоке круглой формы разместились 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная.

Смартфон Huawei nova 8i уже доступен для предварительного заказа на сайте компании в Малайзии по цене около $312 за конфигурацию памяти 8/128 ГБ.

Источник: gsmarena