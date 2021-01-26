Смартфон Motorola Edge S при цене от €250 получил чипсет Snapdragon 870, двойную селфи-камеру и широкоформатный дисплей 21:9

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Компания Lenovo в рамках бренда Motorola подготовила к выпуску новый смартфон под названием Motorola Edge S. Данная новинка получила процессор Qualcomm Snapdragon 870, изготовленный по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Чип содержит 8 вычислительных ядер, при этом одно ядро Cortex-A78 работает на наиболее высокой для смартфонов частоте 3,2 ГГц.

Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенной флэш стандарта UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 ГБ. Устройство поддерживает связь 5G. Аппарат оснащается 6,7-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+ 2520×1080 точек (соотношение сторон 21:9, плотность размещения пикселей 409 PPI). Экран поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 90 Гц. В левом верхнем углу дисплея расположены два отверстия для объективов фронтальной камеры. При этом главная фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора, а второй 8-мегапиксельный сенсор дополнен сверхширокоугольным объективом.

На задней панели смартфона Motorola Edge S разместилась камера на базе четырёх модулей. Она включает главный 64-мегапиксельный модуль (объектив с диафрагмой), 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (с фазовой системой автоматической фокусировки), 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены и ToF сенсор. Камера поддерживает возможность записи видео с разрешением 6K и частотой 30 кадров в секунду.

Новый смартфон Motorola Edge S получил батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Зарядное устройство соответствующей мощности входит в комплект поставки. Устройство содержит 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников и сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани корпуса. Новинка имеет защиту от брызг в соответствии со стандартом IP52.

Смартфон Motorola Edge S уже доступен для предварительного заказа в Китае. Его фактически поставки начнутся 3 февраля. Цена младшей конфигурации с 6 ГБ оперативно памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти составляет около €250. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценивается в €305. Наконец, топовая конфигурация, которая включает 8 ГБ оперативной памяти и хранилище ёмкостью 256 ГБ, стоит €350. Пока что сообщается только об одном цвете корпуса Emerald Light. Пока не уточняется, когда и по какой цене смартфон Motorola Edge S поступит в продажу в других странах.

Источник: gsmarena