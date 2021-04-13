Смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 получил встроенный чип квантовой криптографии QRNG для повышенной безопасности

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Samsung совместно с южнокорейским оператором SK Telecom анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2. Это уже вторая модель Samsung со встроенной технологией квантовой криптографии для повышения уровня безопасности, которая пришла на смену прошлогодней версии Galaxy A Quantum.

Смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 получил разработанный в недрах компании чип ID Quantique, который позиционируется в качестве маленького в мире квантового генератора случайных чисел (QRNG, quantum random number generator). Он имеет площадь всего 2,5 мм2. Он работает, улавливая случайный шум с помощью светодиода и CMOS сенсора изображений. По данным SK Telecom, чип QRNG «позволяет владельцам смартфонов использовать сервисы, требующие обеспечения безопасности, более безопасным и надёжным способом, генерируя непредсказуемые и не имеющие шаблонов истинные случайные числа».

Квантовая криптография с помощью генерации случайных чисел считается чрезвычайно надёжной. Взломать её – довольно сложная задача без обширного физического доступа к данному устройству. Среднестатистическому покупателю преимущества покажутся довольно нишевыми. Тем не менее,о чип QRNG автоматически работает с приложениями, использующими API-интерфейсы Android Keystore, что должно сделать технологию более доступной для разработчиков. SK Telecom рекламирует местную совместимость с такими компаниями, как Shinhan Bank и Standard Chartered Bank Korea, а также со своими собственными сервисами, такими как T World. Оператор заявляет, что в будущем он будет работать с большим количеством сервисов, включая собственные кредитные карты Samsung.

Сам по себе смартфон обладает хорошими характеристиками, пусть и не флагманскими по нынешним меркам. Он содержит 6,7-дюймовый OLED дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 64-мегапиксельную основную камеру.

Пока что подтверждён выход смартфона Samsung Galaxy Quantum 2 на рынке Южной Кореи. Он поступит в продажу с 23 апреля. Его цена не называется.

Источник: The Verge