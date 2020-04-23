Смартфоны Motorola Edge и Edge+ получили поддержку 5G, 6,7-дюймовые дисплеи и 2-кратную разницу в цене





Модельный ряд смартфонов Motorola пополнился двумя новыми устройствами, которые поддерживают связь 5G. Пользователям предлагаются модели Motorola Edge и Edge+.

Топовая версия Motorola Edge+ оснащена 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и закруглёнными боковыми гранями. Устройство поддерживает HDR10+ и частоту обновления изображения 90 Гц. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Новинка несёт на борту процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0. Несмотря на заявленную поддержку связи 5G, на рынок выйдут различные модификации устройства. В США будет продаваться версия с поддержкой mmWave, а глобальная версия – с поддержкой частотного диапазона менее 6 ГГц. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 18 Вт энергии, а также двустороння беспроводная зарядка Qi – 15 Вт при зарядке и 5 Вт при отдаче. Устройство содержит стерео динамики. В качестве операционной системы используется Android 10, и в дальнейшем производитель обещает выпустить обновление до версии Android 11.

На задней панели смартфона Motorola Edge+ расположена камера на базе трёх модулей. Главный модуль выполнен на базе 108-мегапиксельного сенсора, который дополнен оптической системой стабилизации изображения и объективом с диафрагмой f/1.8. 8-мегапиксельный телефото модуль обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение и также содержит оптическую систему стабилизации изображения. Третий модуль – 16-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 117 градусов. Дополнительно он способен делать макро снимки. Ещё сообщается о ToF сенсоре. Камера способна записывать видео в разрешении 6K, хотя чипсет поддерживает и 8K-видео. Фронтальная камера в отверстии дисплея – 25-мегапиксельная.

Смартфон Motorola Edge+ поступит в продажу с 14 мая. В США его можно будет купить эксклюзивно через оператора Verzion по цене $1000 или же можно будет подписаться на контракт стоимостью $41,66 в месяц сроком на 2 года Глобальная версия оценивается в €1199. На выбор пользователей будут доступны цветовые решения Smokey Sangria и Thunder Grey.

Модель Motorola Edge во многом похожа на старшего собрата, хотя её характеристики местами не дотягивают до уровня «плюс». В данном случае также применяется 6,7-дюймовый дисплей с закруглёнными гранями и частотой обновления 90 Гц, но уже без поддержки HDR10+. Отверстие для фронтальной камеры и сканер отпечатков под дисплеем остались на своих местах.

Эта модель оснащена менее производительным процессором Snapdragon 765G. Несмотря на то, что чипсет поддерживает оба стандарта 5G, смартфон предназначен для работы только в сетях с поддержкой частотного диапазона менее 6 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ в версии для Северной Америки и 6 ГБ в глобальной версии. Ёмкость встроенного хранилища составляет 128 ГБ, и дополнительно пользователям доступен слот для установки карты памяти microSD.

Главный модуль камеры получил 64-мегапиксельный сенсор. Аппарат также оснащён телефото, свехширокоугольным и ToF модулями. Фронтальная камера, расположенная в отверстии дисплея, содержит 25-мегапиксельный сенсор. Смартфон Motorola Edge несёт на борту батарею ёмкостью 4500 мАч и тоже поддерживает быструю проводную зарядку с передачей 18 Вт энергии, но беспроводной поддержки уже нет. Зато остались стерео динамики. Новинка содержит ОС Android 10 и для этой модели также планируется выпустить обновление до Android 11.

Модель Motorola Edge будет доступна в продаже в цветовых решениях Solar Black и Midnight Magenta по цене €599.

Источник: gsmarena