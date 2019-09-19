Смартфоны OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro полностью рассекречены за неделю до анонса





Ровно через неделю (28 сентября) состоится презентация новых флагманских смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, которые станут преемниками выпущенных этой весной моделей OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Впрочем, ни их дизайн, ни характеристики уже секрета не представляют. Буквально позавчера глава OnePlus показал дизайн задней панели младшей модели OnePlus 7T, а сейчас инсайдеры восполнили оставшиеся пробелы.

Проверенный сетевой информатор Мукул Шарма опубликовал на свой страничке в социальной сети Twitter фото лицевой панели смартфона OnePlus 7T. Оно подтверждает, что каплевидный вырез в центральной верхней части экрана под фронтальную камеру сохранен. При этом экран OnePlus 7T будет поддерживать вывод изображения с частотой 90 Гц.

Другой не менее известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) поделился первым качественным изображением, позволяющим в деталях рассмотреть дизайн старшей модели OnePlus 7T Pro.

Как и ожидалось, внешне новый OnePlus 7T Pro будет полностью идентичен старому OnePlus 7T, не считая практически незаметного времяпролетного модуля (ToF), дополняющего основную тройную камеру на задней панели.

Все характеристики обеих моделей ранее уже утекли в сеть, нам, в частности, известно, что технически OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будут очень похожи, а главные отличия заключаются в дисплее, камерах и емкости аккумулятора. Младшая модель OnePlus 7T получил экран Fluid AMOLED с вырезом диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей со встроенным дактилоскопическим датчиком, поддержкой HDR10+ и частоты обновления 90 Гц. Старшая OnePlus 7T Pro оснащена экраном диагональю 6,65 дюйма разрешением 3100х1440 пикселей с такими же возможностями, но без каких-либо вырезов и отверстий (фронтальная камера на выезжающем модуле). Обе получат тройные основные камеры, но разного оформления и конфигурации: у OnePlus 7T блок основной камеры будет круглым: главный модуль 48-мегапиксельный с объективом с диафрагмой F/1,6, в помощь ему предназначены широкоугольный (120°) 16-мегапиксельный модуль и 12-мегапиксельный, отвечающий за 2-кратный зум. OnePlus 7T Pro получит вертикальный блок с модулями 48, 16 и 8 Мп, но при этом зум будет 3-кратным. Обе модели получат Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. OnePlus 7T оснащена аккумулятором на 3800 мА•ч, а OnePlus 7T Pro — элементом на 4085 мА•ч. Обе получат поддержку 30-ваттной зарядки WARP Charge и выйдут под управлением OxygenOS на базе Android 10.

Пресс-конференция 26 сентября пройдет одновременно в Индии и США. Кроме смартфонов там ожидается анонс телевизора OnePlus, о котором мы много писали последнее время. Также на 10 октября OnePlus запланировала еще одно мероприятие в Лондоне, где предположительно состоится европейская премьера OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro и анонсы других новинок.