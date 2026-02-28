Представлен HMD Luma: бюджетный смартфон с 3,5 мм, стереодинамиками и FM-радио

HMD продолжает экспериментировать с мобильными устройствами. После недавнего выпуска Barbie Phone теперь компания предложила новую модель Luma — не путать с Lumia. Новинка похожа на бюджетную модель HMD Vibe, но в данном случае используется более простой процессор.





Новый смартфон HMD Luma оснащен 6,67-дюймовым LCD дисплеем с разрешением 1604х720 пикселей и частотой обновления 120 Гц (что немного лучше, чем 90 Гц у HMD Vibe). Максимальная яркость достигает 500 нит. Новинка использует процессор Unisoc T615, изготовленный по 12-нм техпроцессу. Чип имеет 2 ядра Cortex-A75 с частотой 1,8 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц и GPU Mali-G57 MP1. Чипсет дополнен оперативной памятью объемом 4 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 128 ГБ или 256 ГБ. Дополнительно предусмотрен отдельный слот для установки карты памяти microSD.

Хотя на задней панели видны два объектива, фактически в характеристиках упоминается лишь одна 50-мегапиксельная широкоугольная камера. На фронтальной панели в круглом отверстии дисплея разместилась 8-мегапиксельная камера для автопортретов.





HMD Luma поддерживает связь 4G и имеет два слота для SIM (в дополнение к microSD-слоту). Также новинка предлагает стерео динамики, 3,5-мм разъем для проводных наушников, FM-радио и модуль Bluetooth 5.0. А вот NFC здесь нет. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через порт USB-C 2.0. Сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани корпуса. Аппарат работает под управлением ОС Android 15.

Новый смартфон HMD Luma появится в продаже «скоро» в титановом и голубом цветах. Цена пока не разглашается. Скорее всего, она будет сопоставима с моделью Vibe, которая на старте предлагалась на €90.

Источник: gsmarena