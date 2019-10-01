СМИ: Huawei представит 5-нм чипсет Kirin 1000 в смартфонах серии Mate 40 примерно через год

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По данным отраслевых источников, компания Huawei уже активно работает над созданием мобильного процессора Kirin следующего поколения. Предполагается, что он получит название Kirin 1000.

Согласно озвученной информации, процессор Kirin 1000 станет первым мобильным чипсетом Huawei, изготовленным по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Его выпуск запланирован на вторую половину 2020 года. При этом компания уже приступила к производству тестовых образцов. Отмечается, что устройство использует вычислительные ядра ARM Cortex A77. Можно предположить, что новинка будет более производительной и более экономичной по сравнению с Kirin 990, которая выполнена на базе ядер Cortex A76. Также вероятно чипсет получит встроенный модем 5G и NPU Da Vinci нового поколения.

Предполагается, что новый мобильный процессор Kirin 1000 дебютирует в составе смартфонов семейства Huawei Mate 40. Учитывая, что серия Huawei Mate 30 была представлена в минувшем сентябре, можно предположить, что до выхода устройств с Kirin 1000 остался ещё почти год.

Источник: gsmarena