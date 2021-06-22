СМИ: Samsung уже договаривается с AMD о разработке второго поколения графического ядра Radeon для Exynos





По сообщениям СМИ, Samsung уверена в успехе первого процессора Exynos с графикой AMD RDNA 2, который дебютирует в июле 2021 года, и в настоящее время согласовывает условия нового контракта с AMD на разработку преемника mRDNA для следующего поколения Exynos.

В 2019 году Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На январской презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах. А в рамках Computex 2021 для чипа подтвердили поддержку рейтрейсинга и Variable Rate Shading (VRS).

Инсайдеры утверждают, что первое поколение мобильной графики RDNA2 на 30% быстрее GPU Mali-G78, входящего в конфигурацию нынешнего 5-нм флагманского процессора Exynos 2100 (Galaxy S21 Ultra). В то же время подчеркивается, что чип троттлит сильнее, чем ожидалось: после первого теста производительность проседает на 20%, а после второго — на 30% по сравнению с новейшими ядрами Mali. Даже следующее поколение видеоядер Mali отстает от решения AMD по показателю пиковой производительности. Но Samsung уверена в успехе новой стратегии и намерена отказаться от GPU Mali в пользу графики AMD. Справедливости ради, проблема троттлинга наблюдалась в инженерных прототипах процессора, так что к выходу серийного процессора на рынок разработчики, вероятно, смогут купировать этот негативный эффект.

Ранее сообщалось, что первым устройством Samsung на базе SoC Exynos с графикой AMD RDNA 2 станет грядущий смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3 — одни говорят, что его анонс состоится в июле, а другие указывают август.

Кроме того, недавно сообщалось о некоей 5-нм SoC Exynos с графикой Radeon для конкуренции с Apple M1, которая должна выйти во второй половине 2021 года. Также можно вспомнить о сотрудничестве Samsung и Google с целью создания кастомного процессора для будущего смартфона Pixel 6.