Sony начала продавать «восстановленные» PS5 — с ценой от $350 через PlayStation Direct

Вместе с анонсом PS5 Pro в сентябре Sony сообщила, что будет продавать восстановленные PS5 — и сейчас они доступны для приобретения в официальном магазине PlayStation Direct.

Консоль с дисководом обойдется в $400, тогда как цифровая версия — в $350. На каждую предоставляется годовая гарантия производителя.

Восстановленные PS5 будут поставляться со всеми необходимыми аксессуарами, кабелями и инструкциями, а коробка будет отмечена надписью «сертифицированная восстановленная». Отмечается, что на консолях могут быть «незначительные косметические дефекты», однако их предварительно тщательно «очищают» и тестируют для новых владельцев.

Также в продаже появились восстановленные контроллеры DualSense по цене $60-65.

Напомним, что стоимость новой PS5 Pro достигает $700 (в Европе — €800) и она уже доступна для предзаказа во многих странах мира. В Украине предзаказы, по слухам, могут стартовать уже завтра, 10 октября, тогда как отгружать консоли покупателям, вероятно, начнут одновременно с миром, 7 ноября (по крайней мере эту дату указывают некоторые официальные украинские ритейлеры на сайтах, тогда как наши источники говорят о старте продаж в Украине с 10 ноября).

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PS5 Pro предложит более мощный графический процессор, передовую трассировку лучей и ИИ-апскейлинг (также Sony анонсировала, что «примерно 40-50 игр» получат обновление для PS5 5 Pro уже на момент запуска), однако не будет иметь дисковода. Также в честь 30-летия бренда Sony выпустила лимитированную версию консолей и аксессуаров — некоторые, возможно, поступят и на украинский рынок (кроме PS5 PRO 30th Anniversary Limited Edition).

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