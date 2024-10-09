Новости Игры 09.10.2024 в 10:09 comment views icon

Sony начала продавать «восстановленные» PS5 — с ценой от $350 через PlayStation Direct

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Вместе с анонсом PS5 Pro в сентябре Sony сообщила, что будет продавать восстановленные PS5 — и сейчас они доступны для приобретения в официальном магазине PlayStation Direct.

Консоль с дисководом обойдется в $400, тогда как цифровая версия — в $350. На каждую предоставляется годовая гарантия производителя.

Sony почала продавати «відновлені» PS5 — із ціною від $350 через PlayStation Direct

Восстановленные PS5 будут поставляться со всеми необходимыми аксессуарами, кабелями и инструкциями, а коробка будет отмечена надписью «сертифицированная восстановленная». Отмечается, что на консолях могут быть «незначительные косметические дефекты», однако их предварительно тщательно «очищают» и тестируют для новых владельцев.

Также в продаже появились восстановленные контроллеры DualSense по цене $60-65.

Sony почала продавати «відновлені» PS5 — із ціною від $350 через PlayStation Direct

Напомним, что стоимость новой PS5 Pro достигает $700 (в Европе — €800) и она уже доступна для предзаказа во многих странах мира. В Украине предзаказы, по слухам, могут стартовать уже завтра, 10 октября, тогда как отгружать консоли покупателям, вероятно, начнут одновременно с миром, 7 ноября (по крайней мере эту дату указывают некоторые официальные украинские ритейлеры на сайтах, тогда как наши источники говорят о старте продаж в Украине с 10 ноября).

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy.
Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу.
Записатися на курс

PS5 Pro предложит более мощный графический процессор, передовую трассировку лучей и ИИ-апскейлинг (также Sony анонсировала, что «примерно 40-50 игр»  получат обновление для PS5 5 Pro уже на момент запуска), однако не будет иметь дисковода. Также в честь 30-летия бренда Sony выпустила лимитированную версию консолей и аксессуаров — некоторые, возможно, поступят и на украинский рынок (кроме PS5 PRO 30th Anniversary Limited Edition).

Лимитированную PlayStation 5 Pro разобрали за минуты — теперь консоли перепродают на Ebay за $5000-13000

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить