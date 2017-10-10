Sony планирует возродить линейку домашних роботов AIBO, добавив им искусственный интеллект и голосовые возможности, как у Amazon Echo и Google Home

Выпущенная еще в 1999 году умная собака-робот Sony Aibo настолько опередила свое время, что спустя семь лет после выхода нескольких моделей японцы свернули данное направление. В прошлом году прошел слух, что в Sony задумались о воскрешении линейки самообучаемых роботизированных домашних животных, а сейчас издание Nikkei Asian Review узнало, что разработчики планируют интегрировать в новые модели цифровой ассистент на основе искусственного интеллекта, аналогичный решениям Amazon Echo, Google Assistant/Home и Apple Siri.

По данным японских журналистов в Sony решили собрать старую команду (насколько это возможно), которая работала над первыми тремя поколениями Aibo — если это правда, то как минимум о преемственности можно не беспокоиться. На данный момент неизвестно, вернут ли японцы старое доброе название или придумают новое, чтобы подчеркнуть более богатые возможности. В Nikkei Asian Review также сообщили, что одной из причин, сподвигнувших Sony на возвращение Aibo, стал рост популярности ИИ-решений и умных гаджетов, вроде Amazon Echo и Google Home.

Якобы, Sony Aibo 2.0 будет представлять собой робота, который будет патрулировать квартиру, отвечать на голосовые запросы пользователя и взаимодействовать (самостоятельно или с подачи хозяина) с устройствами умного дома — сканерами, термостатами, колонками, видеокамерами и т.п. При этом управлять роботом скорее всего будет обновленная проприетарная система искусственного интеллекта Sony Assistant, которая будет поддерживать отдельные решения сторонних производителей.

Возможно, именно таких возможностей в свое время не хватило самым первым Aibo для того, чтобы стать мейнстримом. Ведь обращаться с вопросами к животному (пусть даже механическому) намного более естественно, чем спрашивать о чем-то смартфон или виртуальных персонажей «Сири» или «ОкГугл». Вдобавок возможность самостоятельного перемещения по квартире/дому привносит в процесс общения с роботами заметно больше моделей использования, начиная с просьбы «проверь, что там шумит» или «выгляни на улицу, как там погода» до «принеси что-нибудь вкусное из кухни».

Источник: TechCrunch