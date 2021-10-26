Sony представила Xperia Pro-I — камерофон с дюймовой матрицей и оптикой Zeiss с переменной диафрагмой. По цене от 1800 евро

26 октября Sony провела 20-минутную презентацию, на которой представила свой новый камерофон Xperia Pro-I (где ‘I’ означает ‘Imaging’). Это обновление модели Xperia Pro, позиционируемой производителем как решение для профессиональных блогеров и энтузиастов мобильной съемки.

Камера Xperia Pro-I

Ключевым изменением по сравнению с Xperia Pro, вышедшим в начале 2021 года, стала аппаратная «начинка» и, конечно же, камера. Она построена на базе крупного дюймового сенсора с фазовым автофокусом — его взяли прямиком из популярной компактной камеры Sony RX100 VII и «оптимизировали» для форм-фактора смартфона. Это означает, что Xperia Pro-I использует большую часть этого сенсора (но не весь) для создания 12-мегапиксельных изображений с шагом пикселя 2,4 мкм — примерно на 20% больше, чем у iPhone 13 Pro Max, и примерно соответствует размеру основной камеры Galaxy S21 Ultra (после биннинга). В этом плане Xperia Pro-I уступает только Xiaomi Mi 11 Ultra с его пикселями, способными увеличиваться до 2,8 мкм.

Оптимизированный сенсор Exmor RS дополнен стабилизированным 24-мм объективом Zeiss с регулируемой диафрагмой — ее можно менять с F/2.0 на F/4.0 для достижения максимальной глубины резкости (и наоборот, для съемки с эффектным художественным размытием фона).

В конфигурацию основной камеры входит еще пара вспомогательных модулей разрешением 12 Мп — «телевик» 50 мм (F/2,4) с двухкратным оптическим зумом и «ультраширик» 16 мм (F/2,2), а также сенсор 3D ToF для более точного определения глубины сцены. Напомним, в базовых (не Pro) моделях Xperia 1 III и Xperia 5 III используется более продвинутый телеобъектив с «перископической» складной конструкцией, который позволяет менять ЭФР с 70 мм на 105 мм.

Основная камера оснащена профессиональным автофокусом Sony Real-time Eye для съемки людей и животных, который работает как при съемке фото, так и при записи видео. Эта система фазовой автофокусировки использует 315 точек и покрывает 90% кадра. За обработку видео и фотографий в Xperia Pro-I отвечает фирменный процессор изображений Bionz X. Смартфон Xperia Pro-I позволяет вести съемку 20 фото в секунду с непрерывной автоэкспозицией/автофокусом (считывание данных происходит на скорости 60 к/с), сохранять снимки в формате JPG + RAW, записывать замедленное до 5 раз видео 4K при 120 к/с с HDR. Функция автофокусировки по глазам Eye AF работает в реальном времени и позволяет камеру перефокусироваться на лету.

Sony оснастила Xperia Pro-I двумя физическими кнопками управления камерой: одна — для спуска затвора; клавиша двухступенчатая, с текстурированной поверхностью, а вторая — круглая кнопка быстрого доступа, назначенная по умолчанию на запуск режима Videography Pro с возможностью профессиональной настройки баланса белого, экспозиции, фокуса и прочих параметров. В то же время Cinematography Pro включает цветовые профили Sony VENICE, вдохновленные флагманской камерой Sony VENICE, и возможность снимать в киноформате 21:9.

Для блогеров-профессионалов Sony также разработала аксессуар Vlog Monitor — внешний экран (3,5 дюйма с разрешением 1280×720 пикселей), который крепится к задней панели Xperia Pro-I и позволяет снимать себя с помощью нового дюймового сенсора камеры.

Остается вспомнить, что Xperia Pro-I — не первый камерофон с дюймовой матрицей, рассчитанный на массового потребителя. Весной Sharp выпустила смартфон Aquos R6 с камерой Leica на дюймовой матрице разрешением 20 Мп. Еще можно вспомнить об Android-смартфоне Panasonic CM1 2014 года выпуска, но эта модель не была массовым устройством.

Технические характеристики Xperia Pro-I

В остальном новенький Xperia Pro-I повторяет уже хорошо знакомый нам Xperia 1 III, выпущенный первой половине 2021 года — здесь тот же 120-Гц экран OLED диагональю 6,5 дюйма и разрешением 4K (1644х3840 пикселей) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и разъем для наушников 3,5 мм. С полными техническими характеристиками Xperia Pro-I можно ознакомиться ниже.

Цены и сроки поступления в продажу

Продажи Xperia Pro-I стартуют в декабре 2021 года в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и Скандинавии по рекомендованной цене от 1800 евро (55 305 грн). В Украине камерофон Sony Xperia Pro-I официально продаваться не будет.

Официальные рекламные ролики с особенностями Xperia Pro-I

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