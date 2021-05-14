Юсаку Маэдзава — тот самый японец, организующий туристический полет Starship вокруг Луны — отправится на МКС на корабле Союз МС-20 в конце 2021 года





13 мая «Роскосмос» объявил состав экипажа первого туристического полета к МКС с конца 2000-х годов, организацией которого занимается американская компания Space Adventures. На пилотируемом корабле «Союз» на МКС отправятся два японских космических туриста, одним из которых является знаменитый миллиардер Юсаку Маэдзава, который в 2023 году собирается облететь Луну на космическом корабле Starship.

Миллиардер Юсаку Маэдзава отправится в космос на корабле «Союз МС-20» с видеорежиссером Йозо Хирано — сопровождать японских туристов будет российский командир экипажа Александр Мисуркин, который ранее дважды летал на МКС. Запуск запланирован на 8 декабря 2021 года, он будет произведен с помощью ракеты носителя «Союз-2.1а» со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Круиз продлится 12 дней, за которые Маэдзава и Хирано посетят станцию и рассчитывают снять немало интересного материала для своего YouTube-канала.

К настоящему моменту оба туриста успешно прошли медицинскую комиссию и допущены к предполетной подготовке — в июне они начнутся готовиться к миссии в подмосковном Звездном городке. На подготовку отведено три месяца. Сколько японские туристы заплатили за свои места, не уточняется. Но явно не меньше 80-85 миллионов долларов — такой тариф ранее Роскосмос установил для NASA.

В 2000-е годы «Роскосмос» не раз отправлял простых туристов на российский сегмент МКС. Всего с 2001 по 2009 год «Роскосмос» с Space Adventures, специализируются на организации таких миссий, отправили на МКС семь туристов, причем один из них — Чарльз Симони — дважды летал на станцию.

Примечательно, что возвращение «Роскосмоса» к космическому туризму совпало с оживлением интереса к отрасли со стороны частных американских компаний, в особенности со SpaceX Илона Маска, которая в 2020 году SpaceX сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе, тем самым лишив «Роскосмос» новых заказов NASA. Да, батут работает (с). К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже три туристические миссии (1, 2, 3), а один из них — Inspiration4 — запланирована на конец 2021 года. В этом миссии в космос впервые отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA. Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1 — с него снимут стыковочный узел и установят стеклянный купол.

«Роскосмос» вместе с Первым каналом и студией Yellow, Black and White также готовится к съемкам первого художественного фильма в космосе. В конце апреля стали известны имена финалисток открытого конкурса на главную роль в фильме «Вызов» (рабочее название), а буквально вчера был объявлен состав съемочной экспедиции: в основной экипаж отобрали актрису Юлию Пересильд («Битва за Севастополь») и режиссера Клима Шипенко («Салют-7»), а в дублирующий — актрису Алену Мордовину и оператора Алексея Дудина. Старт запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома «Байконур». Актриса и режиссер проведут на МКС 12 дней, а после вернутся на Землю на корабле «Союз МС-19». О намерении снят этот фильм «Роскосмос» впервые объявил в сентябре 2020 года спустя несколько месяцев после того, как стало известно, что актер и режиссер Том Круз, студия Universal, SpaceX Илона Маска и NASA работают над первым художественным фильмом в космосе. Изначально планировалось, что Том Круз и режиссер Даг Лайман («Грань будущего») отправятся в космос в конце 2021 года на корабле Crew Dragon в составе миссии Axiom Space, но ее отложили на 2022 год и больше их имена среди экипажа не значатся. Пока что «Роскосмос» опережает NASA со съемками первого фильма в космосе, но с учетом того, насколько SpaceX и другие американские компании вырвались вперед технологической точки зрения, это весьма сомнительное достижение.