SSD Team Group с кнопкой самоуничтожения — босс никогда не увидит вашей маленькой коллекции

Обычно «кнопка босса» в играх или программах просто сворачивает окно, но эта — аппаратная и более радикальная. Аксессуар SSD Team Group быстро уничтожит сам накопитель, или же данные на нем.

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Тайваньский производитель памяти Team Group представил новый твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe, разработанный для критически важных целей. Модель P250Q-M80 предлагает средство быстрого безопасного удаления данных или даже физическое уничтожает микросхемы памяти NAND единственным нажатием кнопки.

Функция «интеллектуального двухрежимного уничтожения данных» срабатывает за 5-10 с с помощью отдельной вынесенной аппаратной кнопки. Опция S/W Quick Erase — программный метод, который «стирает все данные с сохранением функциональность устройства» и «идеально подходит для многократного использования» накопителя, по словам производителя.

Нажатие большой красной кнопки, поставляемой вместе с P250Q-M80, невозможно остановить. Даже если во время процесса стирания данных исчезнет питание, накопитель автоматически продолжит процесс, как только оно восстановится. Уничтожение памяти может быть инициировано «физическим или событийным триггером», что указывает на другие способы стереть или уничтожить данные, кроме кнопки.

Функция быстрого аппаратного уничтожения использует высоковольтный пробой для физического вывода из строя флешпамяти NAND. Работа технологии показана на видео, где можно увидеть клубы дыма, выходящие из накопителя. Фактически, есть визуальный и обонятельный признак уничтожения. Чтобы оно произошло, кнопку следует удерживать нажатой 10 с. Team Group отмечает, что использованная таким образом NAND связана со специальным чипом управления, поэтому ремонт устройства в большинстве случаев будет не стоить затрат, если вообще возможен.

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Накопитель Team Group P250Q-M80 отличается виброустойчивостью по стандарту MIL-STD 810G, ударопрочностью MIL-STD-202G, температурой хранения от -55°C до +95°C, временем наработки на отказ более 3 млн часов, трехлетней гарантией, мониторингом состояния SMART. Заявленная скорость до 7,0 ГБ/с для считывания и 5,5 ГБ/с для записи. Вероятно, будет жалко уничтожить такую вещь.

Источник: Tom’s Hardware