США расследуют, не угрожают ли нацбезопасности авто, изготовленные в Китае

В 2023 году Китай отправил за границу 5,26 миллиона автомобилей — страна обогнала Японию и стала крупнейшим экспортером автомобилей в мире.

Администрация Байдена инициировала расследование в отношении автомобилей, изготовленных в Китае и других странах, «вызывающих беспокойство», чтобы определить не представляют ли они угрозы безопасности. В Белом доме отмечают, что автомобили имеют «постоянное подключение к телефонам водителей», а благодаря системам помощи водителю могут получить «информацию о других транспортных средствах и американской инфраструктуре в целом».

«Авто собирают большое количество конфиденциальных данных о своих водителях и пассажирах; регулярно используют камеры и датчики для записи детальной информации об инфраструктуре США; непосредственно взаимодействуют с критической инфраструктурой; ими можно управлять удаленно», — говорится в заявлении.

Возглавит расследование Министерство торговли.

«Нам нужно понять, насколько большие массивы информации может получать технология этих автомобилей, и можно ли дистанционно манипулировать подключенными транспортными средствами. Мы собираем информацию, чтобы определить, принимать ли меры», — сказала министр торговли Джина Раймондо.

Как отмечает The Washington Post, автомобили, изготовленные в Китае, пока не очень распространены на дорогах США (в частности, из-за пошлины в 27, 5%), однако на рынках Европы становятся уже привычным явлением. По данным Ассоциации пассажирских автомобилей Китая, в 2023 году страна продала за границу 5,26 миллиона автомобилей — таким образом обогнала Японию и стала крупнейшим автоэкспортером в мире.

Представители США заявили, что еще «слишком рано» определять, какое влияние расследование окажет на Tesla — американскую компанию, которая производит электромобили в Китае. Почти треть электромобилей, экспортированных из Китая в прошлом году — модели Tesla, произведенные на ее заводе в Шанхае, отмечает Financial Times.

Между тем в Китае владельцы автомобилей Tesla уже сталкиваются с ограничениями, включая запрет на парковку авто в некоторых военных комплексах в Пекине из-за опасений, относительно встроенных камер. Местным военнослужащим и некоторым сотрудникам важных государственных учреждений и предприятий запрещено ездить на Tesla на работу.

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Ранее США закрыли китайским телекоммуникационным компаниям доступ на свой рынок, ссылаясь на беспокойство относительно данных, и назвали Huawei и ZTE угрозами. На этой неделе Байден издал указ, направленный на запрет продажи личных данных американцев таким странам как россия и Китай.

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