Строительство европейской «Гигафабрики»: суд принял сторону Tesla в споре с экологами





Как и ожидалось, немецкий суд отклонил жалобу активистов экологического движения Gruene Liga Brandenburg («Зеленая лига Бранденбурга») и теперь Tesla может возобновить расчистку леса в рамках подготовки к началу строительства европейского завода Gigafactory 4. Вынося решение в пользу Tesla судья подчеркнул, что компания располагает всеми необходимыми решениями для проведения этих работ. Мы изначально отмечали, что считать это реальной угрозой строительству Tesla Gigafactory 4 не стоит, но теперь можно быть полностью уверенным.

Напомним, о первой европейской Gigafactory компания Tesla объявила в ноябре 2019-го, заявив, что завод и инженерно-конструкторский центр будут построены в восточной части Берлина. В прошлом месяце стало известно точное местонахождение — под строительство завода Tesla купила в бранденбургской коммуне Грюнхайде земельный участок общей площадью 300 гектаров. Этот участок изначально готовился для строительства завода BMW, но последняя в итоге передумала. В рамках подготовки участка к закладке фундамента Tesla, имея на то соответствующее разрешение, начала расчистку территории 92 гектаров от лесных насаждений. Но затем вмешалась группа защитников окружающей среды под названием Gruene Liga Brandenburg (Зеленая лига Бранденбурга), заявив, что завод угрожает местной дикой природе и водоемам. Tesla успела убрать две трети территории, прежде чем высший административный суд Берлина-Бранденбурга обязал Tesla остановить вырубку леса. Как отмечалось, если бы он не принял это решение, то суд не успел бы рассмотреть жалобы экологов — Tesla планировала управиться за три дня.

Дело в том, что в следующем месяце начинается период размножения местной дикой природы и все работы необходимо было завершить к середине марта. В противном случае пришлось бы ждать еще девять месяцев. Но, учитывая, что две трети Tesla уже убрала, едва ли с этим возникнуть какие-то проблемы.

Сейчас Tesla планирует приступить к отгрузкам автомобилей, собранных на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге, в 2021 году. Напомним, первоначально на Gigafactory 4 заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y, а затем там начнут собирать и Model 3. Проектная мощность европейского завода Gigafactory 4 в Берлине составляет 500 тыс. автомобилей в год. Работать на ней будет порядка 12 000 человек.

Источник: Bloomberg