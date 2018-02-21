Таинственный смартфон Blackshark на Snapdragon 845 набрал в AnTuTu более 270 тыс. баллов, эксперты считают, что это будущая геймерская модель от Xiaomi

В базе данных бенчмарка AnTuTu обнаружилось весьма интересное устройство под кодовым именем Blackshark, набравшее более 270 тыс. баллов. Судя по всему, эта модель представляет собой геймерский смартфон от китайской компании Black Shark Technology, одним из инвесторов которой является Xiaomi.

Согласно данным AnTuTu, смартфон Blackshark построен на платформе Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, емкость хранилища данных – 32 ГБ (в коммерческой версии наверняка будут доступны и варианты на 64 и 128 ГБ). О диагонали дисплея ничего не известно, зато по разрешению Full HD+ 2160×1080 точек понятно, что это трендовый удлиненный экран с соотношением сторон 18:9, который также возможно получит частоту обновления 120 Гц.

Модель Blackshark работает под управлением Android 8.0 “Oreo” и это пока все, что известно об этом смартфоне в данный момент. Ранее в сети встречались сообщения, что Xiaomi работает над производительным смартфоном игровой направленности, который сможет конкурировать с Razer Phone и другими геймерскими моделями. Интересно, что над такой же моделью по слухам работает и тайваньская компания ASUS, активно развивающая свое смартфонное направление.

Пока не ясно, выпустит Xiaomi этот игровой смартфон под собственным брендом или воспользуется суббрендом Blackshark. Тот факт, что аппарат уже засветился в базе AnTuTu говорит о том, что смартфон активно тестируется и его анонс можно ожидать до конца текущего года.

С учетом того, что геймерский смартфон Razer Phone стоит весьма солидные $699, более доступное предложение от Xiaomi со сравнимой производительностью и функциональностью вполне может заинтересовать мобильных геймеров.

Источник: Gizmochina