«Татра-Юг» выиграла тендер на поставку для Киева десяти низкопольных трамваев

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Победителем конкурса на поставку новых трамваев для Киевпастранса длиной свыше 26 метров и долей низкого уровня пола не менее 70% стала компания «Татра-Юг», сделавшая наиболее выгодное ценовое предложение. Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro.

«Татра-Юг» выиграла конкурс с предложением, равным 428 888 880 грн. Единственным конкурентом «Татра-Юг» выступило ЧАО «Киевский завод электротранспорта», его ценовое предложение составило 430 550 400 грн. При этом оценочная стоимость закупки составляла 430 560 000 грн. Отметим также, что ООО «БКМ-Украина» и ООО «Торговый дом УКВЗ-Украина» тоже выдвигали предложения, но обе компании не были допущены к торгам из-за различных нарушений в документации.

Торги завершились 28 ноября и в самое ближайшее время КП «Киевпастранс» должен заключить с «Татра-Юг» соответствующий договор на поставку трамваев.

Всего украинское предприятие поставит Киеву десять трамваев. По условиям тендерной документации, «Татра-Юг» должна обеспечить поставку подвижного состава до 31 декабря 2019 года. В данном случае объектом закупки выступает трехсекционная модель К-1М6 длиной 26,8 м. Напомним, эта модель способна комфортно перевозить до 267 пассажиров. Она оснащена кондиционером, Wi-Fi, местами для размещения людей с особыми физическими потребностями, системой звукового информирования и может проехать автономно прямой участок протяженностью не менее 1 км. Один из таких трамваев ранее обкатывали на левобережных маршрутах, которые обслуживает Дарницкое трамвайное депо.

Напомним, совсем недавно модельный ряд «Татра-Юг» пополнился первым полностью низкопольной моделью трамвая К-1Т206.

Источник: ProZorro