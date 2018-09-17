Украинская компания «Татра-Юг» показала свой первый полностью низкопольный трамвай К-1Т206

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Уже завтра в Берлине откроется выставка InnoTrans 2018, в рамках которой украинская компания «Татра-Юг» должна представить свой первый полностью низкопольный трамвай. Речь о модели К-1Т206, которая также получит модульную конструкцию, что позволит в будущем разработать на ее базе целое семейство трамвайных вагонов различной вместимости и длины. Оценить дизайн будущего украинского трамвая можно уже сейчас благодаря опубликованным производителем изображениям и схематическим рисункам.

Как видим, внешне трамвай выглядит технологично и современно.

В компании «Татра-Юг» отмечают, что модульный дизайн позволяет в довольно широких пределах менять конфигурацию трамвая и увеличивать его длину. Односекционную модель трамвая можно расширить вплоть до пятисекционной.

Сейчас основу предложения «Татра-Юг» составляет модель К-1М6 с кондиционером, Wi-Fi и системой звукового информирования. Ранее эта модель тестировалась в Каменском, Днепре и Киеве. В столице этот трамвай планировали использовать на левобережных маршрутах, которые обслуживает Дарницкое трамвайное депо.

Отметим, что «Татра-Юг» также выполняет заказ для египетской Александрии. В начале 2017 года предприятие выиграло тендер на поставку для этого города 15 сочлененных трамваев.

Источник: cfts.org.ua