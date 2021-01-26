Team Group анонсировала модули DDR5 формата SO-DIMM для мини-ПК и ноутбуков

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Производители компьютерных комплектующих в последнее время наперебой анонсируют выпуск модулей оперативной памяти нового стандарта Double Data Rate 5 (DDR5), соревнуясь за первенство.

В начале 2021 года Adata рассказывала о тестировании собственных модулей DDR5 на «новейших платформах Intel» вместе с Gigabyte и MSI, а теперь в очередной раз напомнить о себе решила Team Group — в свежем пресс-релизе она анонсировала модули DDR5 формата SO-DIMM для мини-ПК и ноутбуков. Также Team Group выразила уверенность, что ей первой удастся пройти валидацию на будущих платформах Intel и AMD.

Team Group планирует выпустить 16-гигабайтные модули, работающие на эффективной частоте 4800 МГц с напряжением питания 1,1 В, в третьем квартале 2021 года. То есть, технически эти модули SO-DIMM DDR5 полностью идентичны ранее анонсированны модулям для настольных ПК.

Напомним, JEDEC утвердила финальную спецификацию оперативной памяти DDR5 в июле 2020 года, а в октябре SK Hynix сообщил о выпуске «первых в мире» модулей оперативной памяти стандарта DDR5.

Ожидается, что первыми потребительскими процессорами с поддержкой ОЗУ стандарта DDR5 станут Intel Alder Lake-S для платформы LGA1700 и AMD Ryzen 6000 с микроархитектурой Zen 4 в конструктивном исполнении AM5. По последним данным, анонс Intel Alder Lake-S состоится в сентябре 2021 года.