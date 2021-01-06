ADATA готовится к выпуску модулей оперативной памяти DDR5

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Компания ADATA готовится вывести на рынок модули памяти DDR5 следующего поколения, которые позволят повысить скорость работы и ёмкость подсистемы оперативной памяти. Компания тесно сотрудничает с двумя производителями материнских плат, MSI и Gigabyte, чтобы обеспечить оптимальную работу за счёт синергии между модулями ADATA DDR5 и их новейшими платформами Intel.

Среди других инициатив ADATA, MSI и Gigabyte проводят совместные испытания и исследования, чтобы гарантировать оптимальный разгон модулей памяти DDR5 на новейших платформах Intel в соответствии с требовательными геймерами стандартами. ADATA и упомянутые производители будут одновременно выпускать модули памяти DDR5 и DDR5-совместимые материнские платы.

Модули оперативной памяти ADATA DDR5 будут обеспечивать скорость до 8400 МТ/с и иметь ёмкость до 64 ГБ. Модули также получат поддержку коррекции ошибок и функции управления питанием для повышения энергоэффективности при снижении напряжения питания до 1,1 В.

Однако компания пока не уточняет, когда новые модули памяти DDR5 поступят на рынок и какова будет их цена.

Источник: videocardz