Apple опубликовала первый трейлер sci-fi сериала «Темная материя» / Dark Matter по мотивам романа 2016 года американского писателя-фантаста Блейка Крауча с Джоэлом Эджертоном и Дженнифер Коннелли в главных ролях. Сам Крауч является шоуранером сериала.
В последнее время Apple активно наполняет библиотеку Apple TV+ научной фантастикой разного рода — вдруг прозевали, не так давно там вышел «Созвездие» / Constellation с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом. На очереди — заказанная у Sony экранизация одноименного романа Крауча (автор трилогии-бестселлера «Вейворд Пайнс»).
В центре сюжета сериала «Темная материя» история ученого-физика Джейсона Дессена (в исполнении Джоэла Эджертона), которого посреди ночи на пути домой по улицам Чикаго похищает его другая версия из альтернативной вселенной. Чтобы выбраться из ловушки и победить альтер эго главному герою придется разобраться с загадочным устройством под названием Box и пройти по мультивселенной безумия.
Кроме Эджертона и Коннелли, в научно-фантастическом триллере также сыграли Элисе Брага, Джимми Симпсон, Дайо Океньи и Оукс Фэгли.
8 мая на Apple TV+ выйдут первые два эпизода, а остальные (еще шесть) будут выпускать по одному каждую среду до 26 июня. Как раз пока ждем финальный сезон Stranger Things на Netflix.