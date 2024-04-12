Apple опубликовала первый трейлер sci-fi сериала «Темная материя» / Dark Matter по мотивам романа 2016 года американского писателя-фантаста Блейка Крауча с Джоэлом Эджертоном и Дженнифер Коннелли в главных ролях. Сам Крауч является шоуранером сериала.

В последнее время Apple активно наполняет библиотеку Apple TV+ научной фантастикой разного рода — вдруг прозевали, не так давно там вышел «Созвездие» / Constellation с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом. На очереди — заказанная у Sony экранизация одноименного романа Крауча (автор трилогии-бестселлера «Вейворд Пайнс»).

В центре сюжета сериала «Темная материя» история ученого-физика Джейсона Дессена (в исполнении Джоэла Эджертона), которого посреди ночи на пути домой по улицам Чикаго похищает его другая версия из альтернативной вселенной. Чтобы выбраться из ловушки и победить альтер эго главному герою придется разобраться с загадочным устройством под названием Box и пройти по мультивселенной безумия.

Кроме Эджертона и Коннелли, в научно-фантастическом триллере также сыграли Элисе Брага, Джимми Симпсон, Дайо Океньи и Оукс Фэгли.

8 мая на Apple TV+ выйдут первые два эпизода, а остальные (еще шесть) будут выпускать по одному каждую среду до 26 июня. Как раз пока ждем финальный сезон Stranger Things на Netflix.

Первый трейлер Dark Matter

Кіноклуб "Забагато драми" від Skvot. 10 лекцій та 10 практикумів, щоб зрозуміти мистецтво кіномови.Сформуй власний смак та бібліотеку фільмів і навчись писати рецензії. Програма кіноклубу

Постер