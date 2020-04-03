Tesla отчиталась о лучшем первом квартале в истории — произведено 103 тыс. машин, из них 85% составили Model 3 и Model Y





Tesla отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей по итогам первого квартала текущего года. За трехмесячный период с января по март автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 103 000 автомобилей и доставила покупателям около 88 400 машин — это «самый результативный первый квартал в истории компании».

Результаты выглядят еще более впечатляющими, если вспомнить, что в минувшем квартале Tesla пришлось закрыть на полторы недели завод Gigafactory 3 в Шанхае по распоряжению властей из-за коронавируса, а две недели назад по той же причины был закрыт главный завод Tesla в США (предприятие будет на карантине минимум до 7 апреля). То есть, результаты могли быть еще выше, если бы не пандемия коронавируса.

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X 15 390 12 200 16% Model 3/Y 87 282 76 200 5% Всего 102 672 88 400 7%

Как видим, бо́льшую часть в структуре составляют младшие модели Model 3 и Y — 87 282, или 85% от общего объема произведенных за квартал машин. Увы, производитель не дает точных цифр в разрезе моделей, так что неясно, сколько конкретно компания успела выпустить и доставить новейших Model Y до того, как пришлось закрыть завод во Фримонте (пока что Model Y выпускают только там). Напомним, компактный кроссовер Tesla Model Y вышел на рынок в середине прошлого месяца — на полгода раньше, чем планировалось изначально.

За аналогичный квартал 2019 года Tesla выпустила суммарно 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 моделей Model S и X. То есть, в минувшем квартале премиальных Model S и X тоже выпустили больше, чем год назад.

Как отмечалось выше, сейчас Model Y собираются только на заводе Tesla во Фримонте. В будущем эта модель также будет выпускаться еще и на заводе Gigafactory 3 в Шанхае, на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге, а также на планируемом Gigafactory 5 в центральной части США.

К слову, завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, где выпускаются младшие седаны Model 3, работает и ранее сообщалось, что Tesla вышла на объемы выпуска 3 тыс. Model 3 в неделю (проектная мощность линии Phase 1 — 150 тыс. Model 3 в год) и вовсю обустраивает линию Phase 2 по сборке Model Y (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 250 тыс. электрокаров).

Ранее Tesla, которая недавно отметила выпуск миллионого автомобиля, нацеливалась выйти на годовой объем поставок в 500 тыс. авто к 30 июня 2020 года (изначально этой цели компания планировала достичь в 2018 году). Пока неясно, остаются ли в силе эти планы, учитывая текущую ситуацию с пандемией коронавируса и закрытый завод во Фримонте.

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как всегда, будет опубликован в конце месяца. После этого можно будет взглянуть на финансовые показатели компании. За всю историю у Tesla было лишь шесть прибыльных кварталов, включая последний квартал 2019 года, но по итогам года производитель еще ни разу не показывал прибыль. У Tesla были все шансы завершить 2020 год с прибылью, но в нынешней ситуации делать какие-либо прогнозы сложно. Как бы там ни было, отчет обрадовал инвесторов — после его публикации на внебиржевых торгах акции резко подорожали на 18%, до 535$ за штуку.

Источник: Tesla