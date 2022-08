Илон Маск: Tesla Semi выйдет уже в этом году, а Cybertruck — в следующем году

Илон Маск не только продал крупный пакет акций Tesla на сумму почти $7 млрд, несмотря на апрельское обещание больше не продавать, но и поделился апдейтом по поводу сроков выхода будущих автомобилей — лаконичным твитом CEO после упоминания о грандиозном плане развития от 2016 года он подтвердил, что электрический грузовик Tesla Semi выйдет уже в этом году, а Cybertruck в следующем году.

Речь о базовой версии с блоком 500 кВт*ч, которая сможет преодолевать на одном заряде 480 км. Это интересно, ведь до сих пор Tesla планировала старт серийного выпуска Tesla Semi на 2023 год. Не исключено, что Илон Маск подразумевает отгрузку первых партий с очень ограниченным количеством тягачей.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year

Tesla впервые анонсировала Semi еще в 2017 году вместе с новым спорткаром Roadster, но до сих пор первый грузовик Tesla, который должен совершить революцию в мире грузовых перевозок, не поступил в продажу. Весной 2021 года Tesla активно тестировала новые прототипы Semi — ожидается, что первой в продажу поступит базовая версия с блоком 500 кВтч, которая сможет преодолевать на одном заряде 480 км, а более дальнобойный вариант, способный проезжать 1000 км на одном заряде, выйдет позже. Tesla Semi оснащается четырьмя независимыми электродвигателями на задних осях и может разгоняться от 0 до 96,56 км/ч за 20 секунд. По крайней мере, такие характеристики были заявлены с самого начала и пока компания их не меняла. Цены начинаются от $150 000, и с момента анонса Tesla получила несколько крупных заказов от таких компаний, как Walmart и FedEx. Кроме того, в мае Tesla открыла предварительные продажи через американский сайт и начала собирать заказы на Semi с обязательным депозитом в $20 тыс.

Что касается Tesla Cybertruck, в этом случае никаких изменений нет — по-прежнему старт серийного производства нашумевшего бронепикапа намечен на 2023 год. До сих пор Tesla уже несколько раз переносила выход Cybertruck — напомним, презентация футуристического бронепикапа состоялась в ноябре 2019 года, и первоначально компания Илона Маска рассчитывала, что первые кибертраки сойдут с конвейера к концу 2021 года, но в конце концов компания столкнулась с производственными трудностями и нехваткой чипов.

По состоянию на начало августа 2021 года у Tesla было более 1,2 млн. заказов на Cybertruck — с тех пор новых статистических данных по заказам не было. В то же время основатель и CEO Tesla Илон Маск на конференции FT Future of the Car 2022 на прошлой неделе сообщил, что компания уже обеспечена заказами на Cybertruck на три с лишним года. В мае 2022 года Tesla взяла и вовсе прекратила принимать заказы на Cybertruck повсюду, кроме Северной Америки.

В одном из сегодняшних твитов Илон Маск намекнул, что треть этого крупного бизнес-плана Tesla целиком и полностью посвящена масштабированию устойчивой энергетики в глобальном масштабе, чтобы обеспечить светлое будущее для Земли и ее жителей (что бы это не значило).

Coming soon. Part 3 is about scaling sustainable energy at a civilizational level to enable a bright future for Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022