Tesla та Nio приостанавливают зарядку электромобилей в Китае из-за спровоцированной аномальной жарой энергетического кризиса

В Китае Tesla, Nio и другие производители электромобилей приостановили работу некоторых зарядных станций из-за энергетического кризиса.

Пользовательские приложения показывают, что зарядные станции не работают в Чэнду (провинция Сычуань) и в городе центрального подчинения Чунцин. Самая сильная засуха в стране с 1960-х годов привела к сокращению производства гидроэлектроэнергии. В то же время изнурительная жара вызвала резкий рост спроса на электроэнергию.

Tesla отключила или ограничила работу более дюжины больших зарядных станций в двух городах, оставив только две из них в работе, сообщают местные СМИ со ссылкой на водителей.

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Как уже сообщалось, отключения электроэнергии в провинции Сычуань создали проблемы для Tesla, Toyota, CATL и других компаний.

Китайские власти настойчиво попросили приостановить работу ряда заводов из-за дефицита выработки электричества. Электроэнергия нужна прежде всего для обеспечения работы кондиционеров в жилых районах.

Источник: Bloomberg