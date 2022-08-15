Китай заставил технологических гигантов страны поделиться подробностями своих коммерческих алгоритмов с Администрацией киберпространства

В рамках усиления надзора над внутренним интернет-сектором китайские технологические гиганты раскрыли подробности своих алгоритмов Администрации киберпространства Китая – органу, ответственному за безопасность данных и цензуру.

В пятницу регулятор опубликовал список из тридцати алгоритмов от компаний, включая таких гигантов, как Alibaba и Tencent, вместе с кратким описанием их назначения. Это произошло после того, как в марте Китай принял закон, регулирующий использование алгоритмов рекомендаций технологическими фирмами. Правила включают в себя возможность пользователя отказаться от алгоритмов рекомендаций, а также требование к компаниям получать лицензию на предоставление новостных услуг.

Коммерческие алгоритмы — это секрет успеха технологических компаний. Их можно использовать для нацеливания пользователей на продукты или контент на основе информации о покупателе. В течение последних двух лет Пекин ужесточил регулирование технологического сектора в различных областях, от защиты данных до антимонопольного законодательства, в попытке обуздать мощь технологических гигантов страны.

Из опубликованных кратких описаний не ясно, насколько глубоко китайское государство смогло проникнуть в технические детали алгоритмов компаний. Никто из них пока не прокомментировал этого. Действия Китая по созданию системы регистрации алгоритмов беспрецедентны и могут побудить США и Евросоюз ввести аналогичные законы.

Источник: CNBC