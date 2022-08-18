В Китае из-за аномальной жары закрыли заводы Intel, Foxconn, Toyota и других — инцидент может сорвать поставки и спровоцировать очередной рост цен на комплектующие

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Intel, Foxconn, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen и множество других компаний вынуждены закрыть на шесть дней свои заводы в китайской провинции Сычуань. Требование правительства Китая остановить работу предприятий до 20 августа связано с аномальной жарой, ставшей причиной энергетического кризиса в регионе.

В августе температура воздуха в Китае поднялась до наивысшего уровня за последние 60 лет. В некоторых городах термометры покоряют отметку 40°C. Сычуань, одна из самых густонаселенных провинций, сильно зависит от гидроэнергетики. Это делает ее особенно уязвимой для аномальной жары, увеличивающей использование кондиционеров и иссушающей водохранилища плотин.

Сычуань – важный центр производства полупроводников и солнечных панелей. Регион, богат минеральными ресурсами, используемыми в фотоэлектрической и электронной промышленности. В провинции также добывают литий, который используется для производства аккумуляторов.

Временное закрытие может привести к увеличению цен на поликремний и литий из-за сокращения предложения. По состоянию на 17 августа, всего через два дня после остановки, представители отрасли подтвердили рост цены на поликремний.

Ряд компаний не ожидают значительных перебоев в производстве. Foxconn, которая производит iPad для Apple в этом регионе, заявила, что засуха пока не сильно на них повлияла. Volkswagen в понедельник заявил, что не ожидает длительных задержек поставок.

Рост политической напряженности и «плотное взаимодействие» китайского правительства с производителями вынуждают их переносить производство в другие страны.

Источники: The Verge, Bloomberg, CNN