The Elder Scrolls 6 вышла из препродакшена в производство, но «вы не услышите о ней в ближайшее время» – Пит Хайнс

В интервью испанскому изданию Vandal вице-президент Bethesda Пит Хайнс подтвердил, что The Elder Scrolls 6 завершила этап предварительного производства и перешла к фазе разработки. Хайнса спросили, услышат ли поклонники больше о The Elder Scrolls 6 после запуска Starfield:

«Мы сосредоточили все внимание нашей студии на том, чтобы сделать эту игру [Starfield] лучшей. И да, есть люди, которые работают над The ​​Elder Scrolls 6, но это не то, на чем сосредоточилась студия. Нет, вы не услышите в ближайшее время о The Elder Scrolls 6. Сейчас мы сосредоточены на Starfield, и это продолжает остаться нашим приоритетом некоторое время, прежде чем говорить о чем-то другом».

Когда его попросили подтвердить, все ли The Elder Scrolls 6 все еще находится на стадии предварительного производства, Хайнс ответил: «Нет. Она находится в разработке, но на ранней стадии разработки».

Тодд Говард анонсировал The Elder Scrolls 6 еще в 2018 году, но, как он говорил в одном из интервью, оглядываясь назад, не сделал бы этого таким образом. После анонса Bethesda несколько лет не говорила об игре, и, похоже, нас ждут еще несколько лет молчания. Как стало известно недавно, Microsoft ожидает выхода TES 6 в 2026 году, но это вряд ли можно назвать реалистичной датой.

Источники: IGN, DSOG