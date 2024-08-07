Трейлер сериала «Дисклеймер» — темное прошлое «журналистки» Кейт Бланшетт в психологическом триллере Альфонсо Куарона

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Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый тизер-трейлер своего будущего сериала «Дисклеймер», в котором оскароносный Альфонсо Куарон экранизирует бестселлер Рене Найт.

В центре сюжета известная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая получает роман от неизвестного отправителя и замечает на его страницах некоторые подробности своего тайного прошлого. В попытках узнать реальную личность писателя Кэтрин вынуждена столкнуться со своим прошлым, которое разрушает ее нынешнюю жизнь и отношения с мужем Робертом (Саша Барон Коэн) и сыном Николасом (Коди Смит-Макфи).

Среди актеров также: Кевин Клайн, Чон Хо Йон из «Игры в кальмара», Луис Партридж и Лейла Джордж.

В тизере «Дисклеймера» нам демонстрируют несколько напряженных сцен: саму Бланшетт, которая едва избегает столкновения с автомобилем, и таинственную пару, которая держится за руки на мрачном пляже.

Режиссером «Дисклеймера» выступил оскароносный Альфонсо Куарон, а оператором-постановщиком его коллега по «Гравитации» Эммануэль Любецки. Автор романа Рене Найт приглашена в качестве соисполнительного продюсера. Музыку для сериала написал Финнеас О’Коннелл, отмеченный двумя статуэтками «Оскар» за песни к фильмам «007: Не время умирать» и «Барби».

«Дисклеймер» дебютирует на Apple TV+ с двумя эпизодами 11 октября, остальные будут выходить каждую пятницу до 15 ноября включительно.

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Тизер-трейлер

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