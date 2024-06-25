«Дисклеймер» / Disclaimer — первый взгляд на психологический триллер Apple TV+ с Кейт Бланшет от режиссера Альфонсо Куарона

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Apple TV+ опубликовал первое изображение своего будущего мини-сериала «Дисклеймер», который экранизирует бестселлер Рене Найт 2015 года и дебютирует на стриминге 11 октября.

По сюжету «Дисклеймера» известная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт (Бланшетт) получает рукопись от неизвестного автора и обнаруживает, что именно она является главным героем истории, которая раскрывает ее главные тайны. В попытках узнать реальную личность писателя Кэтрин вынуждена столкнуться со своим прошлым, которое разрушает ее нынешнюю жизнь и отношения с мужем Робертом (Саша Барон Коэн) и сыном Николасом (Коди Смит-Макфи).

Режиссером «Дисклеймера» выступил оскароносный Альфонсо Куарон, а оператором-постановщиком его коллега по «Гравитации» Эммануэль Любецки. Лауреат премий «Оскар» и «Грэмми» Финнеас О’Коннелл («Барби», «007: Не время умирать») пишет музыку к сериалу.

Также среди актерского состава: Кевин Клайн, Лесли Мэнвиль, Луис Партридж, Лейла Джордж и другие.

Первые два эпизода «Дисклеймера» выйдут на Apple TV+ 11 октября — остальные из семи в целом будут выходить каждую пятницу до 15 ноября включительно

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