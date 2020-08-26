TrendForce: в минувшем квартале рынок смартфонов обрушился на рекордные 16,7%, Samsung оказалась единственной среди лидеров, показавшей спад





Аналитики компании TrendForce подвели итоги второго квартала 2020 года на рынке смартфонов. По их подсчетам, за указанный период в мире было отгружено 268 млн смартфонов, что соответствует рекордному падению на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины все же — ослабление спроса, а также сбои в производстве и цепочке поставок из-за пандемии COVID-19.

Лидером в минувшем квартале осталась Samsung, отгрузившая с апреля по июнь 55 млн смартфонов, хотя она оказалась единственным производителем из первой шестерки, зафиксировавшим сокращение доли в квартальном выражении, которое достигло 16%. В TrendForce прогнозируют, что в этом квартале Samsung сможет отыграть потери в связи с недавним расширением американских санкций в отношении Huawei и растущей геополитической напряженности между Китаем и Индией, что также негативно влияет на бизнес китайского производителя, который расположился на втором месте. Huawei сумела нарастить поставки на 13%, до 52 млн единиц. Аналитики TrendForce считают, что в этом квартале Huawei также столкнется с более высокой конкуренцией со стороны других китайских производителей, включая Xiaomi, OPPO и Vivo, что еще сильнее ударит по ее доли.

На третьем месте — Apple. Невероятно успешные iPhone SE и iPhone 11 помогли Apple увеличить продажи на 8%, до 41 млн штук. По мнению TrendForce, iPhone SE и iPhone 11 продолжат пользоваться высоким спросом, а в октябре-ноябре выйдут iPhone 12, которые должны еще сильнее стимулировать продажи смартфонов Apple.

В первую шестерку также входят компании Xiaomi, OPPO (общие продажи OPPO, OnePlus и realme) и Vivo с результатом 29,5 млн, 27,5 млн и 26,5 млн единиц. Всем им TrendForce предсказывают стабильный рост в ближайшей перспективе за счет недорогих моделей с достойными характеристиками.

По прогнозу TrendForce, к концу 2020 года общие мировые поставки смартфонов составят 1,24 млрд, что на 11,3% меньше показателя 2019 года. В то же время аналитики TrendForce рассчитывают на восстановление рынка смартфонов уже в начале 2021 года — в первую очередь за счет смартфонов с поддержкой 5G. В ближайшие месяцы на рынок выйдет немало более доступных смартфонов на новых чипсетах Qualcomm и MediaTek со встроенными модемами 5G.

Источник: TrendForce