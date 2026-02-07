tradfi
Trump Phone существует: Trump Mobile "показала" обновленный T1 Phone, совсем не Made in USA

Вадим Карпусь

Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA

Смартфон Trump Mobile T1 Phone, также известный как Trump Phone, до сих пор не вышел на рынок. Хотя компания Дональда Трампа анонсировала устройство еще в июне прошлого года, а старт продаж обещали через пару месяцев. И вот теперь журналист The Verge Доминик Престон смог пообщаться с двумя топ-менеджерами Trump Mobile, которые показали смартфон, объяснили причины задержек, рассказали, когда он может добраться до покупателей, и почему его характеристики менялись снова и снова.


Стоит заметить, что показанный во время видео звонка аппарат Trump Phone еще не является финальной серийной версией, но уже близок к ней. Логотип T1, который фигурировал в первых рендерах, перед запуском уберут, но американский флаг внизу корпуса останется, как и фирменная золотая отделка.

С первого взгляда понятно: это уже не тот смартфон, который компания тизерила восемь месяцев назад. Камерный блок в стиле iPhone заменили на три объектива, расположенные вертикально в черном овальном модуле с надписью Trump Mobile. Если присмотреться, расстояние между линзами неравномерное.

Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA

Смартфон отличается и от версии, анонсированной в июне 2025 года, и от спецификации, появившейся на сайте Trump Mobile позже. Он выглядит крупнее, а изогнутый дисплей типа «водопад» ближе к изначально обещанному 6,78-дюймовому, чем к 6,25-дюймовому варианту, который появился позже.


T1 Phone будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon серии 7, типичном для устройств верхнего среднего класса. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мА-ч, 512 ГБ встроенного хранилища и поддержку карт microSD объемом до 1 ТБ. Полные характеристики камер пока не раскрыли, но известно, что и фронтальная, и основная камера используют 50-мегапиксельные сенсоры. Интерфейс камеры также указывает на наличие ультраширокоугольного модуля и, возможно, телефото — ранее их в характеристиках не упоминали.

«Этот реальный телефон по характеристикам соответствует флагманским моделям этого года», — говорит один из руководителей Trump Mobile Эрик Томас, добавляя, что смартфон будет сравнимым с «любым телефоном дороже $1000».

Хотя такие заявления вызывают сомнения. Ведь подобные характеристики, включая 50-мегапиксельную селфи-камеру и 512 ГБ памяти, уже есть в OnePlus Nord 5 за 499 евро и OPPO Reno15 FS за 20 тыс. грн (около $470). Окончательную оценку определит качество камер и наличие флагманских функций вроде защиты от воды или беспроводной зарядки, о которых пока ничего не известно. В то же время некоторые параметры — разрешение фронтальной камеры, объем памяти и ультраширокоугольный объектив — действительно лучше, чем у T1 Phone на старте.

Вместе с «улучшением» вырастет и цена. Другой представитель Trump Mobile Дон Хендриксон отмечает, что все, кто уже внес депозит $100, в итоге заплатят $499. Эту сумму теперь называют «вступительной ценой». Позже смартфон подорожает, но будет стоить «меньше $1000». Окончательную цену еще не определили.

Причину изменений руководители объясняют большим интересом к T1 Phone. Компания решила пропустить начальную бюджетную модель и быстрее перейти к следующему этапу.

«Давайте пропустим наш первый базовый телефон, который мы планировали быстро вывести на рынок, — говорит Томас. — Давайте не будем спешить и сделаем то, что мы планировали как следующий шаг».

Изменение характеристик стало одной из причин задержек — запуск T1 Phone отложили уже на шесть месяцев. По словам руководителей, смартфон прошел сертификацию FCC, а сейчас ожидает одобрения от T-Mobile, которое должны завершить в середине марта. После этого компания сможет отправить смартфоны первым покупателям, но точных дат не называет. Учитывая многочисленные переносы запуска, к любым срокам советуют относиться осторожно.

Компания также обещает «перезапуск» Trump Mobile и обновление сайта с фотографиями финального смартфона и полным перечнем характеристик уже «в течение следующих нескольких недель».

Впрочем, T1 Phone точно не будет «сделанным в США», как обещали изначально. Смартфоны проходят «финальную сборку» в Майами, которая включает монтаж примерно последних десяти компонентов. Где собирают основную часть устройства, не уточняют, отмечая лишь, что это происходит в «стране с преференциальным статусом», фактически — не в Китае.

Чтобы продукт можно было назвать Made in USA, он должен соответствовать требованиям Федеральной торговой комиссии США. Поэтому сайт Trump Mobile использует формулировку об «американских руках за каждым устройством». Томас признает, что на старте на сайте могли появиться ложные заявления, в частности баннер с надписью «MADE IN THE USA, но от них впоследствии отказались. Полную сборку в США компания все еще называет своей целью для будущих моделей, в том числе T1 Ultra.

Источник: The Verge

