TSMC отгрузила миллиардную 7-нанометровую микросхему





Тайваньский контрактный производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), выпускающий полупроводниковую продукцию для беcфабричных чипмейкеров (AMD, Apple, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek и другие), сейчас является неоспоримым лидером в освоении новых литографических технологий. На этой неделе производитель отметил очередное важное достижение — выпуск миллиардной микросхемы с использованием 7-нм технологических норм.

TSMC запустила массовое производство микросхем по 7-нм технологическим нормам в апреле 2018 года. То есть, для достижения этого результата понадобилось немногим больше двух лет.

Каждый из 7-нм чипов TSMC, содержит не менее одного миллиарда транзисторов. То есть, за эти два с небольшим года компания произвела более одного квинтиллиона 7-нм транзисторов. Если взять все произведенные TSMC «камни» и сложить в одну прямоугольную пластину, то она покроет 13 кварталов Нью-Йорка. В TSMC особо гордятся своим первенством в освоении техпроцесса 7 нм с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии.

Поставки 7-нанометровой продукции обеспечили 36% доходов TSMC по итогам минувшего квартала. Сейчас TSMC стремится монетизировать улучшенные варианты технологии N7 — N7e и N7P с использованием иммерсионной литографии (DUV), одновременно вовсю раскручивая основную технологию N7+ с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии, которая в итоге эволюционирует в более совершенную технологию N6.

По оценкам аналитиков TrendForce, сейчас на TSMC приходится 51,9% от мирового контрактного производства полупроводниковой продукции. Ранее в этом году TSMC полностью развернула серийный выпуск 5-нанометровой продукции и, если верить последним слухам, до конца этого года должна начать пробное производство микросхем по новой 3-нанометровой технологии с переходом к массовому серийному выпуску во второй половине 2021 года.

Ранее в этом году мы узнали, что TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США. Также недавно проскакивала информация, что японское правительство заинтересовано в том, чтобы TSMC и другие контрактные производители размещали заводы на территории страны восходящего солнца, и готовит соответствущие бизнес-предложения.

Источник: TSMC