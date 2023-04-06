Twitter больше не ограничивает государственные китайские и российские СМИ — они появляются в поиске и как рекомендации в ленте «Для вас»

В 2020 году Twitter начал маркировать официальные правительственные и контролируемые государствами медиа-аккаунты, а также заблокировал отображение последних в результатах поиска. В прошлом году компания объявила, что начнет помечать и твиты, содержащие ссылки на контролируемые правительствами сайты (такие, как RT.com или Global Times). Пользователи на таких публикациях видели отметку «Будьте в курсе», предупреждающую, что Россия или Китай имеют редакционное влияние на материалы.

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Недавние тесты, проведенные изданием Semafor, обнаружили, что у некоторых СМИ такие отметки отсутствуют – несмотря на то, что соответсвующая политика Twitter все еще действует. Когда журналисты попытались отыскать на платформе «Известия», People’s Daily или «Синьхуа» – их учетные записи предложили, как одни из лучших результатов поиска.

Очередные изменения могут еще больше оттолкнуть рекламодателей – ранее Илон Маск сообщил, что начнет отменять действие старых синих галочек верификации, которыми ранее отмечали известных и влиятельных лиц. Отныне такое «отличие» может приобрести любой человек в рамках подписки на Twitter Blue за $8 в месяц, для компаний цена «чуть выше» – $1000 в месяц и еще $50 за каждый дополнительный аккаунт с золотой галочкой. В прошлом месяце Маск сообщил, что продажи рекламы в Twitter с октября упали на 50%.

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Ранее корреспондент «Голоса Америки» Вэньхао Ма обнаружил, что Twitter начал автоматически рекомендовать пользователям китайские правительственные издания через свою страницу «Для вас».

Вместе с тем, во вторник вечером отметка «СМИ, связанное с государством США» появилась в аккаунте National Public Radio. Ранее в соцсети заявляли, что не будут добавлять маркировку в такие издания, как «BBC в Великобритании или NPR в США», поскольку они сохраняют редакционную независимость. Позже название NPR исчезло из политики Twitter.

В своем заявлении президент NPR Джон Лэнсинг сказал, что «взволнован» этим обозначением:

«Неприемлемо, чтобы Twitter называл нас таким образом. NPR и наши станции-участники поддерживаются миллионами слушателей, которые полагаются на нашу независимую, основанную на фактах журналистику», – сказал он.

По данным компании, основные источники ее дохода – корпоративное спонсорство и гонорары, уплаченные организациями-членами NPR. В среднем менее чем 1% годового операционного бюджета NPR поступает в форме грантов от Корпорации общественного вещания и федеральных агентств и ведомств. Пресс-секретарь NPR сказала, что компания обратилась в Twitter с просьбой удалить ярлык.

Маск в ответ на заявления NPR просто опубликовал скриншот из политики в своем аккаунте, подписав: «Кажется, все правильно».

Маск, похоже, нацелен использовать свой пост гендиректора в Twitter, чтобы усложнять жизнь журналистам, которые ему не нравятся. Ранее он блокировал некоторых, а на днях забрал значок верификации у главного аккаунта New York Times из-за отказа издания платить за привилегию.

С приходом миллиардера система модерации Twitter претерпела изменения – он уволил часть команд доверия и безопасности компании, а бывший руководитель отдела Йоэль Рот ушел в отставку. Сайт уже сталкивался с нашествием ботов и троллей, также по словам экспертов в соцсети растет количество твитов с ненавистью, в том числе антисемитских публикаций.

Действия Twitter не являются аномалией в деловом мире, поскольку многие компании пытаются работать в соответствии с требованиями Китая. Disney, например, монтировала фильм, чтобы согласовать его с положениями Коммунистической партии Китая, а Национальная баскетбольная ассоциация наказала руководителя, выступавшего в поддержку политической свободы в Гонконге.

Маск, как известно, имеет большие бизнес-интересы в Китае, в этом месяце он планирует посетить страну и встретиться с премьер-министром. Однако новые правила Twitter могут быть вызваны и техническими проблемами – поскольку у компании осталось очень мало инженеров после массовых увольнений.

Согласно анализу, проведенному China Media Project в 2021 году, маркировка китайских государственных СМИ помогла уменьшить размер их аудитории в Twitter.