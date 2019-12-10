У Intel Labs готов криопроцессор Horse Ridge для квантовых компьютеров, работающих при крайне низких температурах





Лаборатория Intel Labs поделилось подробностями о своём новом криогенном процессоре Horse Ridge, разработанном совместно с нидерландской компанией QuTech. Это первый в мире чип, предназначенный для создания коммерческих квантовых систем. Horse Ridge призван взять на себя всю работу, которая ранее ложилась на значительное количество полупроводниковых технологий. Обладая сравнительно небольшими размерами (примерно как ладонь) и заменяя огромные внешние компоненты, которые обычно необходимы для управления кубитами, новый чип должен позволить Intel увеличить количество кубитов на пути к созданию практичного квантового компьютера, решающего реальные задачи.

Ранее компания Google заявила, что достигла квантового превосходства над традиционными суперкомпьютерами. Её 53-кубитный квантовый компьютер впервые решил задачу быстрее, чем самый мощный в мире суперкомпьютер. Однако, по словам Intel, для масштабных коммерчески жизнеспособных квантовых систем, которые решают реальные задачи, нужны как минимум тысячи кубитов. Это так называемая квантовая практичность — то, на что в первую очередь ориентируется Intel.

На сегодняшний день квантовые системы используют множество приборов и компонентов, соединённых кабелями в стойках, что является узким местом и требует не менее масштабного криогенного охлаждения. Это препятствует масштабируемости системы для большего количества кубитов и создаёт необходимость в интегрированном решении. Intel утверждает, что может решить эту проблему благодаря чипу Horse Ridge.

Компания описывает Horse Ridge как интегрированную однокристальную систему, которая создана по собственному технологическому процессу Intel 22FFL FinFET. Чип находится внутри холодильной установки и поэтому рассчитан на работу при криогенных температурах (– 269 градусов по Цельсию). В результате, сложность технологии квантового инжиниринга может быть уменьшена благодаря переходу от сотен кабелей к единому унифицированному комплексу.

Horse Ridge позволяет управлять сразу несколькими кубитами и обеспечивает масштабируемость системы. Несмотря на то, что Intel до сих пор использует 49-кубитный квантовый компьютер, её новый криопроцессор может дать ей преимущество в том, что компания называет квантовой практичностью.

Источник: Tom’s Hardware