Сервис по доставке еды из ресторанов Uber Eats запустился в Днепре

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Сегодня, 14 апреля 2020 года, компания Uber объявила о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в шестом городе Украины — Днепре. На этапе запуска, партнерами Uber Eats стали более 30 днепровских ресторанов, включая Confetti, МЯО, Варенична Балувана Галя, Take It Easy, Bartolomeo, Миші Бляхера, SISI.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 часов, в центре города и таких жилых районах, как Центральный и части Соборного. Стоимость доставки составит 40 грн, без ограничений по сумме минимального заказа.

По случаю запуска сервиса в Днепре, первые две недели (до 28 апреля 2020 года включительно) Uber Eats также предлагает бесплатную доставку на неограниченное количество заказов для новых пользователей сервиса Uber Eats. Для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод freednipro.

«Безопасность и благополучие каждого, кто использует Uber Eats, всегда является нашим приоритетом. В сложные времена, когда многие люди работают из дома, мы хотим поддержать местные рестораны и помочь местным сообществам продолжать работать. Расширение нашего сервиса в Днепре является одной из практических мер поддержки сообщества в Украине», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

Клиенты могут заказать еду «на вынос» через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор. Приложение также предлагает «бесконтактную доставку», когда курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, не взаимодействуя с клиентами.

С момента своего запуска в Украине год назад, Uber Eats начал работу в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Виннице и на данный момент сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине, чтобы помочь им обслуживать больше клиентов и развивать свой бизнес. Также недавно сервис наконец расширил зону доставки в Киеве на Троещину и Воскресенку.

Источник: Uber Eats