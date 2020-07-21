Uber запустил в Украине новую категорию такси Uber Comfort с более комфортными автомобилями и водителями с высоким рейтингом (на 20% дороже UberX)





Сервис Uber с сегодняшнего дня предлагает своим украинским пользователям новую услугу Uber Comfort. В дополнение к UberX, Select, Van, Black, Green и Shuttle, пользователи Uber теперь также могут выбрать опцию Comfort в приложении Uber и заказать поездку в комфортном автомобиле с опытным водителем с высоким рейтингом. Услуга будет доступна в приложении во всех городах Украины.

Заказывая поездку Uber Comfort, которая по цене будет немного дороже, чем UberX (в среднем на 20% больше), пользователь получит комфортабельный автомобиль с бÓльшим пространством для ног, а заказ примет опытный водитель с высоким рейтингом.

Кроме того, пассажиры могут указать свои предпочтения, когда речь идет о поездке: они могут выбрать один из трех вариантов температурного режима и заранее указать в приложении перед началом поездки, предпочитают ли они ехать в тишине или поговорить. Более того, водитель ждет в пункте посадки до десяти минут за небольшую доплату, поэтому не нужно беспокоиться, если встреча немного задерживается.

«С новым Uber Comfort пользователи в Украине теперь смогут заказывать поездки в более комфортабельных автомобилях, с опытными водителями с высоким рейтингом и персонализированным обслуживанием по цене, чуть более высокой, чем UberX. Мы очень рады представить эту новую услугу всем пользователям, которые хотят путешествовать с комфортом и в спокойной обстановке, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей с самым высоким рейтингом», — говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

В дополнение к несложному заказу поездки через приложение, пользователю доступны все привычные особенности приложения Uber, такие заранее известная информация о ценах, оплата картой или наличными, а также функции безопасности и информация о поездке и водителе.

Источник: Uber