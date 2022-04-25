Ubisoft анонсировала новую игру — Project Q. Это будет PvP-арена с несколькими режимами

Компания Ubisoft объявила, что работает над новой игрой. Она представляет собой арену командных сражений и носит кодовое названием Project Q.

Накануне официального анонса инсайдер Том Хендерсон поделился игровыми кадрами Project Q, который смахивает на смесь Overwatch и Fortnite. Один из игровых режимов получил название Showdown и очень похож на привычную королевскую битву: сражаются четыре команды из двух игроков. Также показан режим Battle Zone — боевой арены, при котором две команды из четырех игроков должны первыми заработать 100 очков. Цель Battle Zone — как можно дольше контролировать определенный участок на карте, что в чем-то похоже на игровой режим Call of Duty Hardpoint.

«Это не королевская битва. В игре будет множество режимов PvP с единственной целью: получать удовольствие! У нас нет планов по добавлению NFT в эту игру, вы можете узнать больше, зарегистрировавшись и приняв участие в ближайших тестах, — сказано в Twitter-публикации.

Ubisoft разрабатывает Project Q для Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5 и ПК. Анонс этой игры последовал за недавними новостями о том, что Ubisoft закроет свою бесплатную королевскую битву Hyper Scape 28 апреля.