Удаление сообщений и друзей на Xbox повышает производительность игр

Профессиональный игрок в Halo Бретт Леонард, известный как «Нейд», заметил странную вещь: после удаления друзей и сообщений его Xbox начал работать иначе. И прежде всего изменения ощутимы в самой игре.

Впервые он заметил странное совпадение 18 декабря. Тогда геймер предположил, что система уведомлений Xbox как-то связана с тем, как консоль обрабатывает игры. Уже 27 декабря он рассказал, что провел большое исследование и опубликовал его результаты.

«Нейд» удалил из своего аккаунта более 1000 друзей вместе с сообщениями на Xbox Series X. После этого его интерфейс начал работать заметно быстрее, но главное — изменился сам геймплей. По его словам, игра стала более плавной, прицеливание более четким, а выстрелы начали засчитываться быстрее. Особенно это чувствовалось в Halo, где важно каждое мелкое действие.

Входные данные больше не терялись из-за постоянных проверок тысячи друзей. После очистки аккаунта исчезли задержки. Также действия выполняются мгновенно, даже при быстром нажатии нескольких кнопок одновременно. Все это заставило его задуматься над «серьезным недостатком дизайна».

«Количество друзей/данных в учетной записи приводило к неправильной регистрации введенных данных и не синхронизации с серверами как можно быстрее. Мы подозреваем, что эта проблема могла возникнуть у всех вскоре после выхода Halo 5, когда примерно в конце 2015 года для Xbox One было запущено «обновление NXOE», — предполагает он в другом посте.

Кроме того, что игры начали работать на максимальной скорости, исчезли некоторые странные баги. Его аккаунт больше не беспокоили проблемы с повторным присоединением к сессии, когда система могла бесконечно зависать, и так называемый «турбо-глюк».

«Это также 100% подтверждено: проблема возникает и на ПК. Это не исключительно консольная ошибка Xbox. Она связана с тем, как ввод/данные хранятся в пакетах, отправляемых на серверы. В этом случае аппаратное обеспечение не имеет значения», — добавляет Леонард.

По мнению Леонарда, удаление друзей, сообщений и других данных из учетной записи Xbox может заметно улучшить игру. Однако это опыт только одного человека, и массово о подобном не сообщают. Хотя похожую историю рассказали в комментариях. Например, музыкант M3RKMUS1C поделился, что имел похожую ситуацию еще около 10 лет назад, когда обновил Xbox One до Windows 10.

Напоследок сам геймер посоветовал не добавлять людей в друзья, а просто подписываться на них. Он считает, что такой вариант легче для системы и не влияет на производительность так сильно.

Источник: Pure Xbox