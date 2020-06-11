Украинский фонд стартапов объявил победителей пятого и шестого Pitch Day, гранты в $25 тыс. и $50 тыс. получат сразу семь украинских стартапов

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Украинский фонд стартапов провел пятый и шестой питчи в формате дистанционной видеоконференции, на которых свои идеи представили 18 украинских стартапов. В результате на недавнем заседании Наблюдательного совета Фонда было принято решение профинансировать семь из них.

Стартапы на этапе pre-seed, которые получат грант на $25,000 каждый:

iCorn — торгово-логистическая платформа, которая объединяет фермеров и покупателей агропродукции, и дает возможность делать бизнес на платформе транспортным компаниям, элеваторам, лабораториям, банкам и страховым компаниям.

BIOsens — разработка первого в мире устройства, который автоматизирует подготовку образцов, анализ и сохранение результатов в облаке в одном устройстве и позволяет выполнять испытания вне лаборатории, но с лабораторной точностью.

Стартапы на этапе seed, которые получат грант на $50,000 долларов каждый:

Legal Nodes — юридический маркетплейс, который помогает технологичным бизнесам решать юридические вопросы в разных странах мира.

ChoiZY — профориентационная онлайн-платформа, которая помогает подросткам выбрать профессию, а специалистам поделиться опытом с молодежью.

Cardiolyse — независимая платформа для автоматической интерпретации электрических сигналов сердца в состоянии покоя и Холтер-мониторинга (продолжительностью 24 часа и более) медицинского уровня, сертифицирована СЕ для определения 19 типов аритмий и точного выявления большинства аномалий сердца, включая инфаркт миокарда.

Unicorn Nest — B2B SaaS решение для стартапов, которые привлекают инвестиции, система подбирает наиболее релевантных инвесторов по собственной базе инвесторов и строит рыночный стандарт для фандрейзинга.

Mate academy — онлайн-университет IT-профессий.

Отметим, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Напомним, что по итогам третьего и четвертого питчей из 11 стартапов было отобрано 10, включая DewPocket с актуальной разработкой портативного устройства, преобразующего обычную воду в санитайзер.

Источник: УФС