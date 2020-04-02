Новости
Украинский рынок связи достиг 73 млрд грн. Главное из отчета НКРСИ за 2019 год

Украинский рынок связи достиг 73 млрд грн. Главное из отчета НКРСИ за 2019 год

Украинский рынок связи достиг 73 млрд грн. Главное из отчета НКРСИ за 2019 год


Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала отчет по итогам 2019 года, содержащих массу интересных подробностей о состоянии телекоммуникационного рынка. Мы внимательно изучили презентацию с графиками и цифрами, а также сам отчет (73-страничный!), выбрав самое главное.

Также собрали для вас в галерее ниже наиболее показательные графики и диаграммы.

111111111
  • Общий годовой доход рынка связи составил 73 млрд грн., из них большая часть (91%, 66,422 млрд грн) традиционно составляется доход от предоставления телекомуслуг. В структуре доходов от предоставления телекоммуникационных услуг в 2019 году наибольшую долю имеет мобильная связь — 63% и фиксированный доступ к сети интернет — 18%.
  • Доходы от предоставления услуг мобильной связи по сравнению с 2018 годом выросли на 20% — до 41,868 млрд грн. Если смотреть подробнее,  на услуги передачи данных, в т.ч. доступа к сети интернет, приходится 56,7% (23, 750 млрд грн) от всех доходов сегмента. Для сравнения, год назад этот сегмент принес 16, 036 млрд грн. Сети 4G покрывают  территории, где проживает 78% населения Украины. В улучшения качества услуг и развитие сетей операторами мобильной связи в 2019 году инвестировано около 11 млрд грн. В ближайшие месяцы, как известно, начнется развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц.
  • Доходы от передачи голосовых данных сократились почти вдвое — с 14,664 млрд грн до 8,646 млрд грн. Что интересно, передача SMS-, MMS-сообщений и контент-услуги показали рост — с 807 млн грн до 1,366 млрд грн.
  • По состоянию на 01.01.2020 года в Украине насчитывается 6 682 операторов и провайдеров телекоммуникационных услуг. Для сравнения, год назад их было 6 449 штук, а два года назад — 6 011 штук.
  • Количество абонентов фиксированной телефонной связи продолжает сокращаться, за год их стало еще на 30% меньше — 4,2 млн человек.
  • Количество активных идентификационных SIM-карт незначительно увеличилось — с 54 007 до 54 843 единиц. Из них в интернет выходили 34 689 единиц —14 601 с использованием стандарта 4G LTE.
  • Услугами международного роуминга в 2019 году пользовались 14,056 млн человек против 10,971 млн годом ранее.
  • Количество потребителей услуг межмашинного взаимодействия (machine-to-machine, M2M) увеличилось с 2,209 млн по состоянию на 31 марта до 2,596 млн человек на конец года.
  • Доходы от фиксированного доступа к сети интернет в 2019 году составили 11,688 млрд грн. Это на 43,7% больше, чем годом ранее (8,136 млрд грн). Количество линий (точек) фиксированного доступа к сети интернет возросло до 7,265 млн штук (из них 1,173 млн штук — в сельской местности), что 18 % или 1,106 млн штук больше, чем по состоянию на 31.12.2018.
  • Подавляющее количество линий (точек) фиксированного доступа к сети интернет получает доступ на скорости от 10 до 100 Мбит/с, их доля в общем количестве в 2019 году составила 76% против 66% годом ранее.
  • Среднемесячный доход от предоставления услуг фиксированного доступа в интернет в
    расчете на одного абонента в 2019 году увеличился на 21,8% по сравнению с 2018
    годом, достигнув 134,1 грн.
  • За весь 2019 год телеком-отрасль принесла в государственный бюджет 57,349 млн грн. Из них 43,206 млн грн — плата за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензий на пользование радиочастотным ресурсом.

Среди приоритетных задач НКРСИ на 2020 год можно выделить следующие:

Источник: НКРСИ

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить