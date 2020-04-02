Украинский рынок связи достиг 73 млрд грн. Главное из отчета НКРСИ за 2019 год

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала отчет по итогам 2019 года, содержащих массу интересных подробностей о состоянии телекоммуникационного рынка. Мы внимательно изучили презентацию с графиками и цифрами, а также сам отчет (73-страничный!), выбрав самое главное.

Также собрали для вас в галерее ниже наиболее показательные графики и диаграммы.

Общий годовой доход рынка связи составил 73 млрд грн., из них большая часть (91%, 66,422 млрд грн) традиционно составляется доход от предоставления телекомуслуг. В структуре доходов от предоставления телекоммуникационных услуг в 2019 году наибольшую долю имеет мобильная связь — 63% и фиксированный доступ к сети интернет — 18%.

Доходы от предоставления услуг мобильной связи по сравнению с 2018 годом выросли на 20% — до 41,868 млрд грн. Если смотреть подробнее, на услуги передачи данных, в т.ч. доступа к сети интернет, приходится 56,7% (23, 750 млрд грн) от всех доходов сегмента. Для сравнения, год назад этот сегмент принес 16, 036 млрд грн. Сети 4G покрывают территории, где проживает 78% населения Украины. В улучшения качества услуг и развитие сетей операторами мобильной связи в 2019 году инвестировано около 11 млрд грн. В ближайшие месяцы, как известно, начнется развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц.

Доходы от передачи голосовых данных сократились почти вдвое — с 14,664 млрд грн до 8,646 млрд грн. Что интересно, передача SMS-, MMS-сообщений и контент-услуги показали рост — с 807 млн грн до 1,366 млрд грн.

По состоянию на 01.01.2020 года в Украине насчитывается 6 682 операторов и провайдеров телекоммуникационных услуг. Для сравнения, год назад их было 6 449 штук, а два года назад — 6 011 штук.

Количество абонентов фиксированной телефонной связи продолжает сокращаться, за год их стало еще на 30% меньше — 4,2 млн человек.

Количество активных идентификационных SIM-карт незначительно увеличилось — с 54 007 до 54 843 единиц. Из них в интернет выходили 34 689 единиц —14 601 с использованием стандарта 4G LTE.

Услугами международного роуминга в 2019 году пользовались 14,056 млн человек против 10,971 млн годом ранее.

Количество потребителей услуг межмашинного взаимодействия (machine-to-machine, M2M) увеличилось с 2,209 млн по состоянию на 31 марта до 2,596 млн человек на конец года.

Доходы от фиксированного доступа к сети интернет в 2019 году составили 11,688 млрд грн. Это на 43,7% больше, чем годом ранее (8,136 млрд грн). Количество линий (точек) фиксированного доступа к сети интернет возросло до 7,265 млн штук (из них 1,173 млн штук — в сельской местности), что 18 % или 1,106 млн штук больше, чем по состоянию на 31.12.2018.

Подавляющее количество линий (точек) фиксированного доступа к сети интернет получает доступ на скорости от 10 до 100 Мбит/с, их доля в общем количестве в 2019 году составила 76% против 66% годом ранее.

Среднемесячный доход от предоставления услуг фиксированного доступа в интернет в

расчете на одного абонента в 2019 году увеличился на 21,8% по сравнению с 2018

годом, достигнув 134,1 грн.

расчете на одного абонента в 2019 году увеличился на 21,8% по сравнению с 2018 годом, достигнув 134,1 грн. За весь 2019 год телеком-отрасль принесла в государственный бюджет 57,349 млн грн. Из них 43,206 млн грн — плата за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензий на пользование радиочастотным ресурсом.

Среди приоритетных задач НКРСИ на 2020 год можно выделить следующие:

Источник: НКРСИ