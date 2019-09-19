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«Укрпошта» начала тестировать электросамокаты для курьерской доставки

«Укрпошта» начала тестировать электросамокаты для курьерской доставки

«Укрпошта» начала тестировать электросамокаты для курьерской доставки


«Укрпошта» начала тестировать электросамокаты «LikeBike» для осуществления курьерской доставки, сообщает пресс-служба компании.

«Поэтапное обновление услуг курьерской доставки мы запустили еще в прошлом году. Для этого пополнили автопарк специализированными авто, усилили диспетчеризацию, программные продукты, обновили систему мотивации курьеров.

Для дальнейшего развития и совершенствования услуги — тестируем использование электросамокатов. Задача — сделать доставку максимально удобной и для клиентов, и для наших сотрудников», — заявил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

Глава компании добавил, что электротранспорт — это экологически чисто и позволит решить проблему потери времени курьерами в городских пробках. В данный момент курьеры Укрпочты доставляют товары пешком и на авто, в то же время выбранная для тестирования модель электросамоката развивает скорость до 60 км/ч, а допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Предполагается, что вначале курьеры на электросамокатах будут перевозить небольшие пакеты, письма и документы в рамках новой услуги «Документ» по оперативной доставке документов и письменных отправлений. По результатам тестирования, во время которого будут принимать во внимание как эффективность и рентабельность использования электросамокатов для бизнеса, так и удобство для работников, будет принято решение о целесообразности их использования в дальнейшем.

Отметим, что ранее «Укрпошта» приобретала велосипеды для почтальонов, работающих в сельской местности, а также тестировала электромобили Citroen Berlingo Electric. В 2017 году «Укрпошта» планировала закупить 200 электромобилей для службы курьерской доставки и к 2022 году довести количество электромобилей в своем автопарке до 1000 штук, однако как минимум первая часть плана так и не воплощена.

Источник: ЭП

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