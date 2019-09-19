«Укрпошта» начала тестировать электросамокаты для курьерской доставки





«Укрпошта» начала тестировать электросамокаты «LikeBike» для осуществления курьерской доставки, сообщает пресс-служба компании.

«Поэтапное обновление услуг курьерской доставки мы запустили еще в прошлом году. Для этого пополнили автопарк специализированными авто, усилили диспетчеризацию, программные продукты, обновили систему мотивации курьеров. Для дальнейшего развития и совершенствования услуги — тестируем использование электросамокатов. Задача — сделать доставку максимально удобной и для клиентов, и для наших сотрудников», — заявил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

Глава компании добавил, что электротранспорт — это экологически чисто и позволит решить проблему потери времени курьерами в городских пробках. В данный момент курьеры Укрпочты доставляют товары пешком и на авто, в то же время выбранная для тестирования модель электросамоката развивает скорость до 60 км/ч, а допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Предполагается, что вначале курьеры на электросамокатах будут перевозить небольшие пакеты, письма и документы в рамках новой услуги «Документ» по оперативной доставке документов и письменных отправлений. По результатам тестирования, во время которого будут принимать во внимание как эффективность и рентабельность использования электросамокатов для бизнеса, так и удобство для работников, будет принято решение о целесообразности их использования в дальнейшем.

Отметим, что ранее «Укрпошта» приобретала велосипеды для почтальонов, работающих в сельской местности, а также тестировала электромобили Citroen Berlingo Electric. В 2017 году «Укрпошта» планировала закупить 200 электромобилей для службы курьерской доставки и к 2022 году довести количество электромобилей в своем автопарке до 1000 штук, однако как минимум первая часть плана так и не воплощена.

Источник: ЭП