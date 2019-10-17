Умная камера Google Clips — еще один продукт, почивший на цифровом кладбище компании





После анонса новых смартфонов Pixel 4 и прочих новинок Google на позавчерашней презентации с последующим обновлением онлайнового магазина компании мы узнали, что VR-гарнитура Daydream View, как и платформа Daydream VR — все. Но вместе с гарнитурой из ассортимента исчезла еще одна новинка — камера Google Clip с ИИ, способная сама решать, кого и когда снимать. И вот сейчас появилось официальное подтверждение, умная камера Google Clip тоже пошла под нож.

Напомним, Google представила Clip на октябрьской конференции по случаю анонса смартфонов Google Pixel 2, но вскоре после этого о ней все забыли. Отчасти этому поспособствовала достаточно высокая цена ($250) при весьма посредственных характеристиках, да и в целом многим идея продукта как такового была непонятна. Иными словами, удивительно, что Google Clip продержалась два года.

В сообщении Engadget представитель Google заявил, что поддержка Clip продлится до декабря 2021 года, после чего никаких больше обновлений для устройства не будет.

Да, оригинальные беспроводные наушники Pixel Buds, вышедшие в прошлом году и оказавшиеся не самыми удачными, тоже покинули ассортимент Google Store. Показательно, что Google убрала их сразу, хотя Pixel Buds 2, которые стали полностью беспроводными, выйдут только в следующем году.

Источник: Engadget