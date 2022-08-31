Утечка подтвердила дизайн Apple iPhone 14 и раскрыла новые цвета

Информатор DuanRui из Китая опубликовал изображения и видео, демонстрирующие внешний вид iPhone 14. Также в соцсети Weibo появилось короткое видео с демонстрацией макета аппарата. Сведения о дизайне с вырезами для камеры и датчиков подтвердились, а расцветки выглядят весьма необычно.

Переливающийся фиолетовый цвет – абсолютно новое решение для Apple iPhone. Аппарат меняет оттенок в зависимости от угла освещения. На других изображениях видны синий, голубой и темно-серый (черный) варианты. Хотя кадр не включает подробностей, цвета гармонируют с фиолетовым смартфоном и выглядят как части одной цветовой линейки.

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Интерес вызывает необычный белый (золотой?) аппарат с бронзово-черной боковой гранью (который не так-то легко разглядеть на изображении при быстром взгляде). Стоит учесть, что ряд авторитетов в сети считают кадр подделкой.

Дисплей с глазком камеры и продолговатым вырезом для датчиков, по-видимому, можно считать окончательным вариантом – такое решение подтверждено множеством утечек. Мнения в сети уже разделились на сторонников и противников такого оформления. Также по слухам известно, что перфорация будет только на более дорогих моделях Pro, в то время как стандартные iPhone сохранят знакомый вырез экрана.

Как будет выглядеть iPhone 14 станет окончательно известно уже 7 сентября, в день презентации Apple. Однако общие контуры можно с большой вероятностью угадать уже сейчас.

Источник: TechSpot