В 2020 году киевское метро перевезло всего 280 млн пассажиров (годом ранее их было почти 500 млн)





В 2020 году услугами киевского метрополитена воспользовались 279 млн 484 тыс. пассажиров, что на 215 млн 816 тыс. (или 44%) меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Наиболее загруженной в 2020 году осталась станция «Академгородок» — за год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является станция «Лесная» — 11 млн 560 тыс. пассажиров. Меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции «Днепр» — 555 тыс.

В целом красная линия метро из 18 станций перевезла почти 114 млн человек. Синяя линия — вторая по загруженности, в прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток был на станции «Минская» — 9,3 млн, минимальный на «Почтовой площади» — 2,6 млн пассажиров. Что касается зеленой линии метро, ​​то ею за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки наблюдались на станциях «Лукьяновская» — 7,8 млн пассажиров и «Выдубичи» — 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются станцией «Красный хутор» — здесь было обслужено всего 1,05 млн пассажиров.

Напомним, что в 2019 году Киевский метрополитен перевез почти полмиллиарда пассажиров (495 млн 300 тысяч), максимальный пассажиропоток наблюдался на станции «Академгородок» (21,3 млн), минимальный — на «Днепре» (менее 1 млн).

Источник: КГГА