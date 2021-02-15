В четвёртом квартале 2020 года было выпущено 6,7 млрд ARM-чипов – по 842 чипа в секунду





ARM является самой популярной процессорной микроархитектурой современности. Процессоры на базе данной архитектуры используются в десятках миллиардов устройств, которые ежегодно попадают на рынок. Компания заявляет, что только в четвёртом квартале 2020 года экосистема ARM поставила рекордные 6,7 млрд чипов на базе этой архитектуры. Таким образом, скорость производства таких процессоров составляет 842 чипа в секунду. Это означает, что Arm превосходит все другие популярные архитектуры набора команд CPU (x86, ARC, Power и MIPS) вместе взятые.

Следует отметить, что как правило наибольшее внимание СМИ привлекают ядра серии Cortex-A на базе архитектуры ARM, так как они используются практически во всех смартфонах, выпускаемых в наши дни. Но у ARM имеются и другие продукты в портфолио её интеллектуальной собственности, такие как Cortex-R, Cortex-M и Mali. При этом наиболее широко используемыми являются продукты серии Cortex-M для микроконтроллеров. Они применяются практически везде, от термометров до космических кораблей. Только в четвёртом квартале 2020 года было продано 4,4 млрд экономичных микроконтроллеров на базе Cortex-M.

Поставки на уровне 6,7 млрд чипов в квартал установили новый рекорд. При этом в компании ARM ожидают дальнейшего роста данного показателя и более широкого распространения интеллектуальной собственности ARM. Отмечается, что в 2020 году компания подписала рекордное количество лицензионных соглашений – 175. Многие из них подписаны новыми партнёрами ARM.

Далеко не все игроки рынка чипов делятся данными об объёмах поставок своих решений. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать на основании анализа других источников. Например, что одна из наиболее известных архитектур x86 не занимает второе место после ARM. По данным Gartner, глобальные поставки ПК в 2020 году составили 275 млн устройств. Поставки серверов на базе процессоров с архитектурой x86 составили 11,75 млн в 2019 году. Как правило, в потребительских ПК используется один процессор, а в серверных – два процессора. Если добавить такие категории продуктов, как игровые приставки, коммуникационное оборудование, оборудование для хранения данных, одноплатные компьютеры, промышленные инструменты и суперкомпьютеры, можно предположить, что поставки процессоров x86 едва ли превышают 350-360 млн устройств в год.

В то же время ежегодно отгружается около 1,5 млрд продуктов, основанных на процессорах Synopsys ARC. Как правило, такие чипы используются для контроллеров SSD, в информационно-развлекательных автомобильных системах, беспроводном оборудовании, домашних сетях. Кроме того, ежегодно продаются сотни миллионов продуктов, в которых используются чипы на базе архитектуры MIPS. Они применяются в виде микроконтроллеров, чипсетов для бытовой электроники, коммуникационного оборудования и различных устройств с низким энергопотреблением.

Источник: Tom’s Hardware