В этом году App Store заработает еще в 20 странах. Сейчас магазин Apple доступен в 155 странах мира, включая Украину

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В начале года Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $155 млрд. Для сравнения, разработчики, предлагающие свои приложения в магазине Play Store, суммарно выручили $80 млрд с момента его запуска в 2008 году. На этой неделе Apple объявила о масштабных планах по расширению географии App Store.

В данный момент магазин официально запущен 155 странах мира, но уже в этом году соответствующий перечень стран пополнится на 20 позиций. В частности, вскоре планируется запуск магазина в следующих странах:

Афганистан

Габон

Кот-д’Ивуар

Грузия

Мальдивы

Сербия

Босния и Герцеговина

Камерун

Ирак

Косово

Ливия

Черногория

Марокко

Мозамбик

Мьянма

Науру

Руанда

Тонга

Замбия

Вануату

Пока нет ни слова о том, когда App Store заработает в этих 20 новых странах. Но компания попросила разработчиков войти в свои учетные записи и принять обновленное лицензионное соглашение до 10 апреля. Вероятно, именно тогда и начнется расширение.

Напомним, в Украине App Store запустился еще в 2012 году, а в 2018 года Apple расширила локализацию украинской версии магазина.

Источник: 9to5Mac