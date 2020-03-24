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В этом году App Store заработает еще в 20 странах. Сейчас магазин Apple доступен в 155 странах мира, включая Украину

В этом году App Store заработает еще в 20 странах. Сейчас магазин Apple доступен в 155 странах мира, включая Украину

В этом году App Store заработает еще в 20 странах. Сейчас магазин Apple доступен в 155 странах мира, включая Украину


В начале года Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $155 млрд. Для сравнения, разработчики, предлагающие свои приложения в магазине Play Store, суммарно выручили $80 млрд с момента его запуска в 2008 году. На этой неделе Apple объявила о масштабных планах по расширению географии App Store.

В данный момент магазин официально запущен 155 странах мира, но уже в этом году соответствующий перечень стран пополнится на 20 позиций. В частности, вскоре планируется запуск магазина в следующих странах:

  • Афганистан
  • Габон
  • Кот-д’Ивуар
  • Грузия
  • Мальдивы
  • Сербия
  • Босния и Герцеговина
  • Камерун
  • Ирак
  • Косово
  • Ливия
  • Черногория
  • Марокко
  • Мозамбик
  • Мьянма
  • Науру
  • Руанда
  • Тонга
  • Замбия
  • Вануату

Пока нет ни слова о том, когда App Store заработает в этих 20 новых странах. Но компания попросила разработчиков войти в свои учетные записи и принять обновленное лицензионное соглашение до 10 апреля. Вероятно, именно тогда и начнется расширение.

Напомним, в Украине App Store запустился еще в 2012 году, а в 2018 года Apple расширила локализацию украинской версии магазина.

Источник:  9to5Mac

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