В этом году App Store заработает еще в 20 странах. Сейчас магазин Apple доступен в 155 странах мира, включая Украину
В начале года Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $155 млрд. Для сравнения, разработчики, предлагающие свои приложения в магазине Play Store, суммарно выручили $80 млрд с момента его запуска в 2008 году. На этой неделе Apple объявила о масштабных планах по расширению географии App Store.
В данный момент магазин официально запущен 155 странах мира, но уже в этом году соответствующий перечень стран пополнится на 20 позиций. В частности, вскоре планируется запуск магазина в следующих странах:
- Афганистан
- Габон
- Кот-д’Ивуар
- Грузия
- Мальдивы
- Сербия
- Босния и Герцеговина
- Камерун
- Ирак
- Косово
- Ливия
- Черногория
- Марокко
- Мозамбик
- Мьянма
- Науру
- Руанда
- Тонга
- Замбия
- Вануату
Пока нет ни слова о том, когда App Store заработает в этих 20 новых странах. Но компания попросила разработчиков войти в свои учетные записи и принять обновленное лицензионное соглашение до 10 апреля. Вероятно, именно тогда и начнется расширение.
Напомним, в Украине App Store запустился еще в 2012 году, а в 2018 года Apple расширила локализацию украинской версии магазина.
Источник: 9to5Mac