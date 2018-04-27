В Индии представили бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) с 5-дюймовым Super AMOLED экраном и ценником $123

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Компания Samsung представила в Индии бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 (2018), который будет стоить на местном рынке всего $123 (INR 8,190). Естественно, подобная стоимость накладывает заметный отпечаток на функциональность устройства.

Корпус смартфона выполнен из пластика, окрашенного в черный, розовый или золотой цвет. Устройство оснащается 5-дюймовой Super AMOLED матрицей с qHD-разрешением (960х540 пикселей). Ни о каком безрамочном дизайне нет и речи, поэтому на фронтальной панели хватило мест и для камеры и для трех кнопок под экраном. Габариты корпуса составляют 143,8 x 72,3 x 8,4 мм.

В качестве аппаратной платформы выбран четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon, производитель не называет конкретную модель чипсета, но скорее всего это Snapdragon 425 с рабочей частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а емкость встроенного хранилища памяти — 16 ГБ с возможностью расширения еще на 256 ГБ за счет карт памяти microSD. Емкость аккумулятора — 2600 мАч.

Основная камера получила сенсор на 8 Мп, фронтальная — на 5 Мп, при этом оба модуля могут похвастать наличием отдельной LED-вспышки. Смартфон работает под управлением неизвестной версии Android (скорее всего это 7.0 Nougat) и отличается целым рядом предустановленных сервисов, предназначенных специально для индийских пользователей, включая возможность визуального поиска товара в местных интернет-магазинах по любому изображению и оплате покупки в один клик.

Отметим, что представленный в Индии бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) аналогичен анонсированному во Вьетнаме телефону Samsung Galaxy J2 Pro (2018), так что речь практически наверняка идет о локальных версия одной и той же модели.

Источник: Samsung